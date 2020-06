Ognuno di noi ha i suoi cantanti preferiti. E tra loro chi si identifica con il nostro segno zodiacale? Che cantante sei secondo il tuo oroscopo? Ecco la risposta che danno le stelle per ognuno dei dodici segni dello Zodiaco.

Ariete

Sei dell’Ariete? Secondo il tuo oroscopo sei come Lady Gaga, una donna fuori dalle righe piena di fuoco e passione. Una guerriera nata che in poco tempo ha scalato le classifiche mondiali ed è sulla cresta dell’onda musicale da più di 10 anni.

Toro

Sei del Toro? Secondo l’oroscopo sei tradizionale come le canzoni di Claudio Baglioni, che hanno accompagnato intere generazioni. Chi lo amava da giovane lo ama ancora oggi.

Gemelli

I Gemelli sono come Emma Marrone, riuscita ad entrare nel mondo televisivo grazie a un talent show, un contesto che mette alla prova sotto gli occhi di tutti. Emma è una ribelle che ha incontrato tanti ostacoli ma li ha superati col sorriso.

Cancro

Il Cancro è come Max Gazzè. Nei suoi testi, dietro l’ironia, si nascondono delle grandi emozioni. Anche il Cancro usa sarcasmo e spirito per coprire la profondità del suo pensiero.

Leone

Il Leone è esuberante, appassionato, cerca di attirare l’attenzione come J-Ax. I fans alimentano la sua autostima e lui continua ad entusiasmarli da vero leone del palcoscenico quale è.

Vergine

La Vergine è come Loredana Bertè, la regina del rock italiano, ancora in auge al tempo di oggi dopo i successi eclatanti lungo il corso di decenni passati.

Bilancia

La Bilancia è come Jovanotti, sempre in auge con il suo impegno musicale di oggi ma che rimane nella memoria anche quando era agli esordi, giovane, scanzonato e spensierato.

Scorpione

Lo Scorpione è enigmatico e misterioso, non gli piace parlare di sé e preferisce esprimersi con la musica come Emis Killa, irriverente ed estremo sia nel look che nei testi delle proprie canzoni.

Sagittario

Al Sagittario piace viaggiare e la musica lo accompagna. La radio in macchina è accesa e trasmette canzoni con melodie gradevoli e parole profonde, come quelle di Elisa, la cantante che secondo le stelle è come lui.

Capricorno

Al Capricorno piace fare soldi e un cantante che gli somiglia è Fabio Rovazzi, che ha capito che collaborare con cantanti di successo e divulgare i video tramite un mezzo di comunicazione come YouTube è più che proficuo.

Acquario

Sei dell’Acquario? Secondo l’oroscopo sei affine a Ultimo, sia per lo stile stravagante che per il fatto di non restare in silenzio quando pensi di aver subito un torto.

Pesci

Sei dei Pesci? L’oroscopo associa la tua indole romantica alle canzoni di Tiziano Ferro, romantiche, melodiose, con testi davvero profondi e di successo.