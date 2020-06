Cosa succede a chi mangia pane e cipolle? Ecco la risposta

La cipolla è un bulbo commestibile fortemente aromatico. La cipolla è molto diffusa in quasi in tutto il mondo, e esistono molteplici varietà. Si tratta di un ingrediente molto utilizzato in cucina, estremamente ricca di sali minerali, vitamine ed enzimi che vanno a stimolare il metabolismo e la digestione.

Caratteristiche nutrizionali

Il componente principale delle cipolle è l’acqua, oltre all’acqua sono presenti tanti altri nutrienti dall’azione benefica per il nostro organismo.

La cipolla è un prodotto che apporta poche calorie, parliamo di circa 40 kcal per 100 grammi di prodotto fresco consumato. Per questo motivo essa può essere inserita in ogni tipologia di dieta. Nelle diete ipocaloriche è consigliata, in questo modo le preparazioni avranno un sapore più aromatico e particolare e non fa ingrassare.

Il secondo componente più abbondante nelle cipolle dopo l’acqua è la fibra. Le cipolle sono tra le principali fonti di fruttani, che sono delle fibre solubili prebiotiche benefiche per la salute dell’apparato gastro-intestinale, ma che in alcune persone possono determinare un po’ di gonfiore e problemi digestivi.

Tra le vitamine presenti nelle cipolle la vitamina C è quella maggiormente presente. La vitamina C è un potente antiossidante, indispensabile anche per la sintesi di alcune proteine e ormoni, protegge le cellule dallo stress ossidativo e contrasta lazione dei radicali liberi. Anche l’acido folico è particolarmente presente. Si tratta di un elemento essenziale per il nostro organismo e che aiuta a ridurre la stanchezza fisica e mentale. Inoltre, è indispensabile per le donne.

Tra i minerali il fosforo è quello più abbondante. Fondamentale anche esso per la nostra salute, specialmente per la salute di ossa, denti e capelli.

Questi elencati sono solo una parte dei numerosi costituenti delle cipolle.

Benefici apportati con il consumo di cipolle

Azione antimicrobica

Regolazione della glicemia

Salute delle ossa e dei denti

Azione diuretica

Prevenzione dei tumori

Protezione del cuore

Azione decongestionante

Migliora il sonno e l’umore

Come utilizzare la cipolla

La cipolla si adatta bene a molte preparazioni, il suo utilizzo varia un po’ anche a seconda della varietà utilizzata. Alcune varietà sono più delicate, quindi sono ottime anche da magiare crude ad esempio aggiunta a delle insalate. Altre, invece, hanno un aroma più intenso, in questo caso è preferibile cuocerle, ad esempio a vapore, in padella con un filo d’olio, stufata, insomma si possono fare tanti utilizzi a seconda dei gusti.

Ecco un trucco per rendere la cipolla più digeribile

Nel momento in cui si decide di mangiare la cipolla cruda o cotta, dobbiamo mettere in conto che potrebbe risultare poco digeribile, però esistono dei piccoli trucchetti che ci permetteranno di digerire meglio questo ortaggio.

Uno di questi è quello di lasciarla in ammollo per qualche ora in acqua. Poi sarà sufficiente asciugarla bene con un canovaccio in cotone, tagliarla e utilizzarla, in questo modo sarà meno pesante.

Se, invece, l’odore è troppo forte possiamo lasciarla macerare in un po’ di aceto per poco tempo. In questo modo diventerà più delicato.

La cipolla tende ad essere più indigesta se consumata a cena e se cotta in modo poco leggero, per cui il consiglio è quello di usarne piccoli quantitativi a cena e preferire delle cotture leggere, in questo modo non sarà difficile digerirla.

Mangiare pane e cipolle

Sin dai tempi antichi sia il pane che le cipolle erano due alimenti poveri ed economici, molto spesso il pane veniva preparato in casa, è molto nutriente, apporta carboidrati, proteine, ha un elevato potere saziante, e l’associazione con le cipolle permette di introdurre nell’organismo anche vitamine, sali minerali, antiossidanti, fibre, oltre che macronutrienti, per cui consumare pane e cipolle non apporta alcun effetto negativo sul nostro organismo, potrebbe solo risultare un po’ pesante, specialmente se mangiato la sera, ma per il resto non darà alcun problema, ovviamente meglio non esagerare.