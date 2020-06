Daniele Dal Moro vittima di un incidente | Paura fuori Uomini e Donne

Daniele Dal Moro nelle ultime ore è stato vittima di un incidente che ha spaventato lo stesso ex tronista e tutti i suoi follower. Sul suo profilo Instagram Daniele carica una storia che lascia preoccupati tutti i suoi fan e non, cosa è successo?

L’ex tronista ha da diverse settimane rinunciato alla sua poltrona e alla possibilità di scegliere una corteggiatrice con cui uscire fuori dal programma. La decisione di Daniele però, è stata quella di interrompere anche se in modo brusco il suo percorso a Uomini e Donne.

Daniele Dal Moro vittima di un incidente

Dal Moro torna al centro del gossip e questa volta non per il suo abbandono a Uomini e Donne ma bensì per l’incidente avuto durante le ultime ore di oggi. L’ex tronsita ha così affermato di aver rinunciato a terminare il suo percorso, spiegando quanto breve sia stato da non poter fare una scelta di cuore nei confronti di nessuna corteggiatrice.

Così è terminato il trono di Daniele che non si sa ancora se avrà la possibilità dopo la pausa estiva di poter tornare e ricominciare un nuovo percorso. A differenza sua, i suoi colleghi Giovanna Abate, Sara Shaimi e Carlo Pietropoli sono tra la giornata di ieri e quella di oggi a portare a termine il loro percorso facendo una scelta di cuore.

Il non scegliere di Daniele Dal Moro, l’ha portato così a non presentarsi neanche all’interno dello studio di Uomini e Donne, tornando attivo sui suoi social ancor prima di avere la conferma del suo ritiro. Un percorso che purtroppo non ha avuto modo di prendere piene nella vita dei telespettatori ma Daniele ha lasciato preoccupare tutti i suoi fan nelle ultime ore.

Ex tronista spaventa tutti

Poche ore fa Daniele Dal Moro è stato vittima di un incidente che ha spavento tutti i suoi follower a causa di una storia Instagram caricata proprio da lui. Questo pomeriggio, l’ex tronista ha caricato un video dove si mostra seduto a terra con una ferita sul gomito. Sembra infatti che l’ex tronista abbia avuto un brutto incidente anche se ancora non si sa la causa e il motivo reale dell’accaduto.

Un momento davvero difficile per Daniele che, ha spaventato i suoi fan e tutti i social che stanno riempiendo l’ex tronsita di messaggi per sapere realmente quello che è successo.