Film Stasera in Tv – Chef La ricetta perfetta – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Chef La ricetta perfetta. Produzione statunitense del 2014, il film è scritto, diretto e prodotto da Jon Favreau, che veste anche i panni del protagonista, e vanta un cast stellare, colmo di attori famosi come Sofia Vergara, Scarlett Johansson, John Leguizamo, Bobby Cannavale, Dustin Hoffman, Oliver Platt, Robert Downey Jr. e il giovane attore Emjay Anthony. I luoghi delle riprese del film sono, principalmente, Los Angeles e Miami. Il film ha vinto il Tribeca Film Festival e ha ricevuto una nomination ai Critics’ Choice Movie Award.

Chef La ricetta perfetta – Trama

Quando lo chef Carl Casper perde improvvisamente il lavoro in un prestigioso ristorante di Los Angeles per aver rifiutato di compromettere la sua libertà creativa a causa del dispotico proprietario del ristorante, si ritrova a decidere cosa fare della sua vita. Ritrovandosi a Miami, insieme alla sua ex moglie, il suo amico e suo figlio, lo chef Carl apre un chiosco ambulante. Durante il viaggio, Carl torna al suo passato per ritrovare la passione per la cucina e l’entusiasmo per la vita e l’amore.

Chef La ricetta perfetta – Trailer Video

Chef La ricetta perfetta – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Chef

Genere: Commedia

Durata: 1h 15m

Anno: 2014

Paese: Usa

Regia: Jon Favreau

Cast: Jon Favreau, Sofia Vergara, Scarlett Johansson, John Leguizamo, Robert Downey jr., Dustin Hoffman, Bobby Cannavale, Emjay Anthony

Chef La ricetta perfetta – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera su Rai Movie, (canale 24 del digitale terrestre), alle ore 21.10, martedì 9 Giugno 2020. La programmazione di Rai Movie lo prevede al termine dell’altro film Squadra Antimafia.