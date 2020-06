La gelosia è un sentimento negativo, che avvelena i rapporti portandoli all’eccesso. Le stelle possono aiutarci a capire chi sono i segni zodiacali più gelosi: ecco la classifica dei peggiori.

1. Il Toro

Al primo posto dei segni zodiacali più gelosi c’è il Toro. I nati del segno del Toro sono robusti e corpulenti, sono nati sotto un segno di Terra, hanno i piedi ben piantati sul terreno e la testa sulle spalle. Non accettano nulla che possa turbare la loro quiete per cui, se scoprono il partner a civettare, diventano furiosi. I Toro sono molto gelosi, fanno scenate, gridano, alzano la voce, parlano a sproposito e dalla rabbia offendono. Diventano rossi paonazzi in viso e per calmarli ce ne vuole. Il tarlo della gelosia in loro è molto pericoloso, può fargli addirittura cambiare i comportamenti.

2. Lo Scorpione

Al secondo posto dei segni zodiacali più gelosi c’è lo Scorpione. Il problema qui è che lo Scorpione non è solo geloso ma anche vendicativo. Se lo Scorpione sospetta il tradimento inizia già a meditare la sua vendetta pianificandola per tempo nei dettagli. Se lo Scorpione scopre il partner in flagrante è la fine: strapperà i capelli all’amante e perseguiterà fino alla fine dei suoi giorni il traditore in tutti i modi, rendendogli la vita impossibile.

3. L’Ariete

Al terzo posto dei segni zodiacali più gelosi c’è l’Ariete. Gli Ariete sono dispotici, sgarbati, prepotenti, arroganti e chi più ne ha più ne metta. In amore sono gelosi da morire del partner e vedono ogni persona come un potenziale rivale che possa oscurare la loro felicità. Anche nella vita gli Ariete sono gelosi: se hanno un’amica più bella la odiano segretamente, se hanno una compagna di classe più fortunata vorrebbero vederla in disgrazia. Il segno dell’Ariete è caratterizzato dalla totale assenza di empatia nei confronti del prossimo, per questo i nati manifestano questi brutti atteggiamenti.

4. La Bilancia

Al quarto posto tra i segni zodiacali più gelosi di tutto l’oroscopo c’è la Bilancia. I nati del segno zodiacale della Bilancia purtroppo sono le classiche persone che si rovinano da sole ovvero con le proprie mani. I Bilancia sprecano troppo tempo a farsi congetture e castelli mentali su gelosie, possibili tradimenti del partner, potenziali rivali in amore. E magari niente di tutto ciò trova una corrispondenza nella realtà! Per cui, in linea di massima, succede questo: la Bilancia comincia ad assumere atteggiamenti indisponenti e nervosi nei confronti del partner che, se è di vecchia data, la può anche capire anche se essere infastidito. Ma all’inizio di una relazione la Bilancia farà scappare a gambe levate il potenziale fidanzato con le sue manie e la sua gelosia immotivata.