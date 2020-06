Juventus, la stagione riparte dalla Coppa Italia: Dybala e Bentancur scalpitano

La Juventus è pronta per ripartire dopo lo stop dovuto al Covid-19 e lo farà venerdì sera alle ore 21:00 contro il Milan per il ritorno della semifinale di Coppa Italia, nella quale partirà dal vantaggio dell’1-1 conquistato a San Siro.

I calciatori più in forma: Dybala e Bentancur

Tra tutti i calciatori che non vedono l’ora di tornare sul terreno di gioco ce ne sono due in particolare: Dybala e Bentancur.

Dybala sarà sicuro titolare vista l’assenza per infortunio di Higuain e troverà di fronte una delle sue vittime preferite, infatti la “Joya” ha realizzato ai rossoneri 8 reti.

Dopo essere stato colpito dal Covid-19 l’argentino si è rimesso al lavoro in modo molto intenso per presentarsi al meglio a questo appuntamento ed al rush finale di una stagione ancora molto intensa.

L’argentino venerdì dovrebbe agire da centravanti anomalo in un tridente completato da Douglas Costa e Ronaldo. A lui toccherà aprire gli spazi con la sua velocità e tecnica per favorire gli inserimenti dei compagni, ma anche di andare in rete personalmente. La voglia è tanta anche se la forma fisica non è e non può essere delle migliori, ma Dybala vuole subito lasciare il segno per lasciarsi alle spalle il duro periodo che ha vissuto negli scorsi mesi.

Bentancur sarà invece l’uomo d’ordine del centrocampo bianconero, spetterà a lui dettare i tempi di gioco contro il Milan.

L’uruguaiano è molto stimato da Sarri e prima dello stop è apparso in netta crescita e vuole ricominciare proprio così come si era fermato.

Ha anche rilasciato alcune dichiarazioni che fanno ben capire quanto tenga a tornare subito protagonista: “L’ottima condizione dopo mesi di inattività? Ho lavorato con l’aiuto di mio zio Daniel, che è stato allenatore e che mi ha seguito in Italia. In cinquanta giorni ho fatto settanta allenamenti, dividendomi tra la mini-palestra che ho in casa e il terrazzo trasformato in campetto con un tappeto di erba sintetica.

Non sarà facile senza tifosi e il caldo si farà sentire, noi però ci stiamo allenando duramente e siamo pronti: la Juve vuole vincere sempre e la Coppa Italia è uno dei nostri obiettivi. Sono pronto a dare tutto me stesso”.

Higuain e Chiellini ancora out

Se Dybala e Bentancur scalpitano, sono invece fermi ai box Higuain e Chiellini.

L’argentino sta svolgendo solo sedute di fisioterapia e non potrà recuperare per venerdì, Chiellini anche sarà uno dei sicuri assenti, ha bisogno ancora di lavorare per recuperare la forma fisica dopo i tanti mesi di inattività dovuti all’infortunio.