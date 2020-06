Luca Zocchi – Chi è il marito di Fernanda Lessa

Luca Zocchi si è fatto conoscere dai telespettatori dello Stivale appena l’anno scorso. Il merito è della partecipazione della moglie al GF Vip 4: a causa di alcuni scontri fra la modella e altri concorrenti, l’imprenditore è riuscito ad entrare nella Casa in più occasioni.

Il marito di Fernanda Lessa rappresenta tutto per lei: la showgirl ha rivelato diverse volte di essere riuscita a tirarsi fuori dal tunnel di alcool e droga proprio grazie all’uomo che ha sposato tre anni fa.

Luca Zocchi – Incidente

Luca Zocchi non se la sta passando bene in questi giorni. L’imprenditore infatti ha subito un incidente mentre stava riparando la moto e la sua disatternzione gli è costata casa. Luca infatti ha dovuto chiedere il soccorso della Croce Rossa per dei gravi disturbi agli occhi causati dall’incidente e per fortuna si è risolto tutto nel migliore dei modi. Lo vediamo infatti su Instagram stanco e felice dopo una partita di golf.

Luca Zocchi – Il marito di Fernanda Lessa

Come è riuscito Luca Zocchi a diventare il marito di Fernanda Lessa? La loro storia d’amore è iniziata alcuni anni fa, mentre la modella era ancora vittima delle sue dipendenze. La separazione dall’ex compagno infatti ha spinto Fernanda a sprofondare ancora di più nel baratro ed è riuscita a risollevarsi solo grazie al fatale incontro con il futuro consorte.

“Dal primo momento che l’ho visto, ho detto ‘quello è l’uomo della mia vita’ e allora sono andata a capire chi era, ma mi dissero che era fidanzato da 11 anni… ma alla fine anche lui si era innamorato“, ha detto lei a Domenica Live qualche tempo fa. Da quanto sappiamo, i due si sono conosciuti sul lavoro e anche l’imprenditore ha vissuto un vero e proprio colpo di fulmine. All’epoca lui lavorava per una grossa azienda di eventi e la modella era l’ospite di una delle serate.