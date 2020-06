Oroscopo Paolo Fox – domani mercoledì 10 giugno 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l‘oroscopo di Paolo Fox per domani mercoledì 10 giugno 2020. Siamo arrivati già a metà settimana: come sarà per i 4 segni centrali dello zodiaco? Il Leone è ancora insoddisfatto del lavoro, bisogno di sicurezze per la Vergine. La Bilancia è preoccupato per il lavoro, agitazione nell’aria per lo Scorpione. Vi proponiamo, nel dettaglio, l’oroscopo di Paolo Fox per domani.

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 10 giugno 2020: Leone

Questo è un periodo un po’ particolare per te. Non sei del tutto soddisfatto per come vanno le cose, stai cercando di trovare una soluzione ai tuoi problemi di lavoro. Purtroppo, Saturno in aspetto contrario procura ancora delle difficoltà, sia in amore che nel lavoro e nella vita privata. Non sei sicuro che une certa attività avrà futuro; forse qualcuno sta perfino considerando la possibilità di dedicarsi ad altro. Giugno e luglio saranno due mesi di scelte importanti. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani potresti imbatterti in alcuni incontri piacevoli.

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 10 giugno 2020: Vergine

In questo momento ti occorrono più sicurezze e fatichi a trovarle in amore e in famiglia. È molto più facile per te trovarle nel lavoro e nelle questioni pratiche. Questa situazione di crisi, molto complicata per tutti, ti ha permesso di chiudere alcune situazioni che ormai non funzionavano più. Ora hai una voglia crescente di avviare nuovi progetti. L’oroscopo di Paolo Fox per domani ti suggerisce di curare un po’ di più il rapporto di coppia.

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 10 giugno 2020: Bilancia

In questo momento Saturno, nella tua vita, rappresenta la costruzione ed è proprio quello che tu desideri maggiormente: costruire un sentimento, una famiglia. Il 2020 sarà un anno di grande definizione. Adesso sei molto preoccupato per il lavoro: i soldi cominciano a scarseggiare e forse hai già vissuto la chiusura di un’attività. Come spiega l’oroscopo di Paolo Fox, domani non ci saranno grandi novità. Ci vuole ancora un po’ di pazienza, ma potrebbe aprirsi qualche opportunità entro l’estate.

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 10 giugno 2020: Scorpione

In questi giorni ti senti un po’ confuso e forse anche nervoso. E certe volte sei proprio tu il primo a creare scompiglio nella coppia, per pungolare il partner o, semplicemente, per sfogare un po’ di tensione accumulata. Anche se sostieni di volere una vita più tranquilla, sotto sotto ti piace agitare le acque, perché quando sei arrabbiato ti sai far valere di più. Il suggerimento dell’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani è di mantenere la calma il più possibile.