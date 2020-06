Ricetta peperoni ripieni: ingredienti, preparazione e consigli

Per questa ricetta i peperoni, privati del picciolo e dei semi, sono lasciati interi e farciti con ripieni di vario tipo ad esempio di può utilizzare del macinato di carne, delle verdure, della ricotta o dei formaggi, insomma come più vi piace.

I peperoni ripieni sono un piatto molto diffuso in molti Paesi, non sono in Italia, e ogni posto in cui si va lo si prepara in modo differente.

E’ una ricetta molto semplice da preparare ma d’effetto, ottimi da mangiare sia caldi che freddi, specialmente nel periodo estivo, possono essere un secondo ma anche un contorno o un antipasto, in base al ripieno scelto. Vediamo cosa ci occorre e come si preparano.

Peperoni ripieni – Ingredienti

I seguenti ingredienti sono per 2 persone.

1 peperone giallo

1 peperone rosso

200 g di macinato di carne

1 uovo

100 g di scamorza

pane raffermo q.b.

sale q.b.

pepe q.b.

2 cucchiai di parmigiano

basilico fresco

olio extravergine di oliva q.b.

Peperoni ripieni – Preparazione

Lavate accuratamente i peperoni; tagliate la calotta e pulite l’interno del peperone.

Aggiungete al macinato di carne, il parmigiano, il sale e il pepe; unite anche il pane raffermo leggermente bagnato e strizzato e un uovo.

Amalgamate il tutto e successivamente aggiungete la scamorza. Con l’aiuto di un cucchiaio farcite i peperoni con la carne e sistemateli in una teglia da forno.

Infornate a 180° per circa 30 minuti, aggiungendo un po’ di olio sul fondo della teglia. Servirli con del basilico fresco.

Peperoni ripieni – Consigli utili

Come accennato precedentemente, i peperoni si possono farcire come più vi piace, se ad esempio seguite un’alimentazione vegetariana, potete tranquillamente non utilizzare il macinato, ma preferire delle verdure, dei formaggi, le olive.

Per una versione ancora più golosa, potete mixare tra loro varie tipologie di macinato, ad esempio potete aggiungere anche della salsiccia, che darà un ottimo sapore ai vostri peperoni.

I peperoni ripieni di carne e salsiccia si possono conservare per 1-2 giorni in frigorifero. Non è particolarmente consigliata la loro congelazione.