Ricetta quiche lorraine: ingredienti, preparazione e consigli

In cucina la quiche equivale allo sformato italiano, è una sorta di torta salata tipica della cucina francese.

Si prepara principalmente con uova e crème fraîche avvolti da un impasto a base di farina che si cucina al forno. La possibilità di includere altri alimenti permette di avere innumerevoli varianti a base di carne e vegetali.

La quiche lorraine è tipica della regione francese della Lorena è la varietà più conosciuta di quiche. Ha come base la pasta brisé e contiene un ripieno di uova, crème fraîche e pancetta.

Quiche lorraine – Ingredienti

Le dosi suggerite sono sufficienti per preparare una quiche per 6 persone circa.

Ingredienti per la frolla salata:

Burro 125 g

Farina 00 250 g

Uova (circa 1 medio) 52 g

Sale grosso 5 g

Per la farcitura:

Panna fresca liquida 450 g

Pancetta (tesa) dolce 200 g

Groviera (formaggio Gruyère) 150 g

Uova (circa 3 medie) 165 g

Tuorli (circa 1 medio) 18 g

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Noce moscata q.b.

Quiche lorraine – Preparazione

Per preparare la quiche Lorraine bisogna partire dalla pasta frolla salata. Versate nel mixer la farina, il burro freddo a pezzetti, il sale grosso, l’uovo e azionate le lame finché non otterrete delle briciole.

Trasferite sul piano da lavoro, impastate velocemente e ottenete un panetto. Avvolgetelo nella pellicola trasparente e lasciatelo rassodare in frigorifero per almeno 1 ora.

Nel frattempo occupatevi della pancetta. Togliete la cotenna e tagliatela a fette, poi a strisce e infine a pezzi di 1 cm di spessore. Sbollentateli per 50 secondi in acqua bollente, scolate e lasciate raffreddare. Poi eliminate la crosta dal formaggio e grattugiatelo con una grattugia a maglie larghe.

Versate la panna in una ciotola, unite le uova, il tuorlo, il sale, il pepe e grattugiate un pizzico di noce moscata. Sbattete brevemente con una forchetta e mettete da parte.

Imburrate una pirofila di ceramica smerlata da 26 cm e a questo punto preriscaldate il forno. Avete tutto quello che vi serve: su una spianatoia leggermente infarinata battete qualche istante la frolla salata con il matterello, dopodiché tiratela fino a 3-4 mm di spessore.

Spolverizzatela con un pizzico di farina ancora e poi arrotolatela intorno al matterello, infine srotolatela nello stampo.

Pigiate per far aderire bene la pasta e poi eliminate gli eccessi con un coltellino. Bucherellate la base coi rebbi di una forchetta e versate ¾ del formaggio grattugiato. Poi la pancetta, la crema e spolverizzate con la restante parte di formaggio.

Cuocete la quiche Lorraine in forno statico a 180° per circa 50-60 minuti. Non vi resta che attendere qualche minuto prima di servirla.

Quiche lorraine – Consigli utili

Una volta pronta potrete conservarla in frigorifero per 2-3 giorni, tenendola coperta con pellicola.

Volendo potrete anche congelarla da cotta.

In alcune versioni più antiche la Quiche Lorraine non prevedeva l’aggiunta del formaggio gruyere quindi se non vi piace potete non utilizzarlo.