Sara Shaimi ha scelto Sonny | Nuova avventura a Uomini e Donne

By

Si chiude con la scelta di Sara Shaimi i percorsi di Uomini e Donne prima di chiudere per la paura estiva, la ex tronista ha così scelto Sonny Di Meo. Il corteggiatore nonostante il suo carattere burbero e a volte aggressivo, è riuscito a conquistare il cuore di Sara.

La scelta della ex tronista è arrivata proprio durante l’ultima puntata del programma che, chiude i battenti fino a settembre per la classica pausa estiva. A sostituirlo infatti, tornerà il classico Temptation Island con Filippo Bisceglie il 7 Luglio.

Sara Shaimi ha scelto Sonny

Una decisione tanto attesa quella si Sara che fino all’ultimo sembrava non essere pronta concludere il suo percorso visti, i tantissimi mesi lontano da Uomini e Donne e la quarantena che ha spinto il programma ha chiudere per diverse settimane.

Il percorso della ex tronista non è stato dei più facili, alcuni suoi corteggiatori infatti, si sono rivelati poco interessati a lei e molto di più alle telecamere deludendo così le sue aspettative. L’ex corteggiatore Sonny ha più volte interrotto la conoscenza con Sara dopo l’arrivo di Giovanna Abate, curioso di conoscere e di scoprire qualcosa in più su di lei.

Tra loro due infatti, la conoscenza non è stata delle più semplici ma nonostante tutto sembra che l’ex corteggiatore sia riuscito a far breccia nel cuore della ex tronista così da essere la sua scelta.

La scelta di Sara Shaimi è quindi ricaduta su Sonny Di Meo che, durante la scorsa settimana ha però lasciato alcuni indizi che avrebbero fatto capire l’esito e la decisione della ex tronsita.

Nuova avventura per la coppia

Nonostante il percorso difficile che la coppia ha dovuto attraversare a Uomini e Donne, Sara e Sonny sembrano finalmente felici di potersi vivere fuori dal programma e lontano dalle telecamere. Poche ore fai infatti, la nuova coppia ha deciso di mostrarsi all’interno delle storie Instagram dell’ex cavaliere.

Entrambi si mostrano felici e pronti alla nuova avventura che li aspetta nei prossimi mesi. Sonny in questi giorni si trova infatti a casa della ex tronista, pronto a portarla con lui a Milano nei prossimi giorni. Aria di convivenza precoce tra i due?