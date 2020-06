X Factor 2020 – I giudici – EPCC svela i nomi

X Factor 2020 accende già le luci sulla prossima edizione del talent musicale. L’appuntamento sarà sempre su Sky Uno e in queste ore Alessandro Cattelan nel suo EPCC ha svelato i nomi dei giudici di X Factor 2020.

Nomi interessanti e che in qualche caso vedono persino un ritorno. Per la gioia di tutte le Bestie, al tavolone vedremo inoltre una delle cantanti più seguite dalle generazioni più giovani. Non mancheranno quindi i novellini così come i giudici più esperti. Nel corso degli anni sono stati tanti i volti a susseguirsi sulla sedia della giuria.

X Factor 2020 – I giudici

Manuel Agnelli è pronto a tornare alla guida del talent. Dopo aver detto addio allo show, il cantante ha colto la palla al balzo ed è tornato sui suoi passi. Lo vedremo presto e il dubbio per ora riguarda quale squadra gli verrà assegnata. Anche Emma Marrone sarà al tavolo: si tratta per la prima volta per la cantante salentina. Anche per questo tutta l’attenzione è diretta nei suoi confronti e su quali tipologie di concorrenti cercherà fra gli aspiranti vincitori.

Fra le novità dei giudici di X Factor 2020 troviamo anche Hell Raton, detto Manuelito. Un artista molto giovane e fresco e che in qualche modo va a sostituire Sfera Ebbasta, che abbiamo avuto modo di conoscere l’anno scorso. Infine potremo rivedere uno dei giudici più amati e storici del programma: anche Mika è pronto a ritornare a giocare con la musica e la sua esperienza di sicuro sarà molto utile ai due colleghi ‘novellini’.

“Abbiamo la possibilità di fare questo lavoro meraviglioso e sono molto contenta di questa bellissima avventura. Sono contenta degli altri giudici, sembrano tutti molto fighi. Un bel gruppo“, ha detto la Marrone al tavolo di EPCC. I giudici di X Factor 2020 non possono avere un entusiasmo maggiore. Soprattutto perchè il brutto periodo che stiamo ancora vivendo ha messo un grosso stop alla macchina dello spettacolo. “Avevo detto male del 2019 e invece vorrei stare ancora là“, ha detto ancora la Brown.