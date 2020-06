Film Stasera in Tv – La regina del peccato – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film La regina del peccato. Produzione canadese del 2017, per la regia di Jean-Francois Rivard con Christa Allen, Inga Cadranel, Amber Goldfarb, Richard de Klerk ed altri.

La regina del peccato – Trama

Posy Pinkerton ha bisogno di uscire dal suo guscio. Per questa monogama seriale in stile anni ’20, la vita è stata sempre tranquilla. Ha Tom, il suo fidanzato dottore; vive la sua fiorente carriera come illustratrice medica e fa la visual artist come hobby secondario. Ma dopo un incontro casuale con Jack, un uomo d’affari bello e mondano, il guscio di Posy inizia a incrinarsi. Lo trova misterioso, e lui la trova affascinante, e per Posy è un’opportunità per mettersi alla prova. Posy è riluttante ad andare oltre un semplice flirt, ma la sua cugina Laura, un po’ il suo opposto, la spinge ad avere un’ultima avventura prima di concedersi definitivamente a Tom, il suo unico e solo uomo. Il crescente desiderio di Posy di liberarsi le permette di esprimere con Jack il proprio io interiore, un alter ego che lei stessa ha chiamato la Regina del peccato. Posy non sa che, essendo stata travolta da Jack, sta facendo un patto col diavolo.

La regina del peccato – Trailer Video

La regina del peccato – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: The queen of sin

Genere: Thriller

Durata: 1h 40m

Anno: 2017

Paese: Canada

Regia: Jean-Francois Rivard

Cast: Christa Allen, Inga Cadranel, Amber Goldfarb, Richard de Klerk

La regina del peccato – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera in prima visione assoluta sui canali non a pagamento su Rai 2 (canale 2 del digitale terrestre, anche 502 in HD), alle ore 21.20, mercoledì 10 Giugno 2020. La programmazione di Rai 2 lo prevede al termine dell’appuntamento quotidiano con l’approfondimento di TG2 Post.