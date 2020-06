Film Stasera in Tv – The Truman Show – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film The Truman Show. Produzione statunitense del 1998, per la regia di Peter Wier con Jim Carrey, Laura Linney, Ed Harris, Noah Emmerich, Natascha McElhone. Il film fu, all’epoca della sua uscita, una sorta di “manifesto” contro i reality show e la tv della realtà, portata al suo estremo da una premessa paradossale ma non impossibile: seguire e “costruire” un intero mondo attorno ad una persona, sin dalla sua nascita. La pellicola segna anche la svolta come attore drammatico di Jim Carrey, fino a quel momento protagonista principalmente di pellicole in cui aveva ruoli prettamente comici, al limite del demenziale (Ace Ventura, ndr).

The Truman Show – Trama

La vita di Truman Burbark, un agente assicurativo sui trent’anni, che vive sull’isolotto di Seahaven, con la moglie infermiera, è seguita dalle telecamere di una produzione televisiva sin dalla sua nascita. Ma lui è assolutamente all’oscuro di essere da sempre il protagonista di un reality show di grande successo. A un certo punto comincia a rendersi conto di alcuni fenomeni strani, inspiegabili, che si verificano attorno a lui. Progressivamente si convince di essere manipolato da qualcuno. Diventa ribelle, insofferente alla sua routine e cerca alternative progettando viaggi, esperienze diverse ma tutti i suoi tentativi incontreranno ostacoli.

The Truman Show – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: The Truman Show

Genere: Commedia

Durata: 1h 45m

Anno: 1998

Paese: USA

Regia: Peter Weir

Cast: Jim Carrey, Laura Linney, Ed Harris, Noah Emmerich, Natascha McElhone

The Truman Show – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera su La7d (canale 29 del digitale terrestre), alle ore 21.30, mercoledì 10 Giugno 2020. La programmazione di La7d lo prevede al termine dell’appuntamento quotidiano con I Menù di Benedetta.