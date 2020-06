Frasi del buongiorno – Le migliori di mercoledì – 10 giugno

Frasi del buongiorno. Augura il buongiorno alla persona che ami, ai tuoi famigliari oppure condividi quest’augurio sui social per poter dare a tutti un buon inizio giornata. Si tratta di un momento particolare che ti consente di portare con te tutte le aspettative migliori del giorno. Ogni nuovo giorno rappresenta una speranza.

Ti aiuta a poter realizzare quello che ieri non hai fatto e fare i progetti per domani. Ma l‘occasione migliore è proprio quella che ti attende nel giorno che sta per nascere. Chi riceve una frase del buongiorno non può che essere ben felice di questo particolare gesto.

Frasi del buongiorno – mercoledì – 10 giugno

• Appoggiare i pedi al pavimento e dire: oggi vorrei essere leggermente migliorie di eri. Così ogni volta e sarà davvero buono. (Erika Moon)

• Ogni mattina il mondo è un foglio di carta bianco e attende che i bambini, attratti dalla sua luminosità, vengano ad impregnarlo dei loro colori. (Fabrizio Caramagna)

• Vivi ogni giorno come se fossi illuminato da uno spiraglio di luce sempre differente e il tempo diventerà una collezione di attimi indimenticabili. (Luca Doveri)

• Il modo migliore per realizzare un sogno è quello di svegliarsi. (Paul Valery)

• Ogni giornata è una piccola vita, ogni risveglio una piccola rinascita, ogni nuova mattina è una piccola giovinezza. (Arthur Schopenhauer)

• Ogni mattina guardando per la prima volta il giorno hai scelto di dire “Buongiorno Dio” oppure Buon Dio ma è giorno. (Wayne Walter Dyer)

• Un giorno tu ti sveglierai e vedrai una bella giornata. ci sarà il sole. E tutto sarà nuovo, cambiato, limpido. Quello che prima ti sembrava impossibile diventerà semplice, normale. Non ci credi? Io sono sicuro, e presto, Anche domani. (Fedor Dostoevskij)

• È proibito piangere senza imparare, svegliarti la mattina senza sapere che fare, avere paura dei tuoi ricordi. (Pablo Neruda)