Giulia Cavaglià mostra finalmente l’uomo della sua vita lasciando tutti i suoi fan senza parole. Nonostante nella vita della ex tronista ci sia Francesco Sole, sembra che lo scrittore debba fare i conti con un altro uomo. Di chi stiamo parlando?

Durante la giornata di oggi Giulia Cavaglià ha voluto lanciare un fortissimo messaggio sul suo profilo Instagram, mostrando ai suoi follower chi realmente le fa battere il cuore fin da piccola. Un gesto che nessuno si sarebbe mai aspettato ma che ha mostrato un altro lato della ex tronista che ha resto felice i suoi fan.

Giulia Cavaglià mostra l’uomo della sua vita

La ex tronista di Uomini e Donne dopo il percorso all’interno del programma che l’ha portata a scegliere Manuel Galino, si è mostrata sofferenze alla fine della sua breve storia d’amore. A consolare l’ormai influencer è arrivato Francesco Sole che, grazie al suo corteggiamento mirato è riuscito a ottenere l’amore di Giulia.

Nella vita dell’influencer però, sembra essere un altro uomo che, ormai da anni ha occupato il suo cuore dove sembra che, neanche Francesco riesca ad arrivare. Di chi parliamo?

Giulia Cavaglià ha deciso durante la giornata di oggi di dedicare un suo post Instagram a una persona speciale nella sua vita. Un messaggio che ha strappato agli occhi dei follower sorrisi ma soprattutto ha lasciato scoprire un lato di Giulia che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Ex tronista e l’augurio inaspettato

La ex tronista sul suo profilo Instagram ha deciso di caricare una foto con un uomo che le ha fin da piccola rubato l’amore: Suo papà.

Oggi infatti, sembra essere il compleanno del padre di Giulia che, ha avuto un pensiero bellissimo dedicandogli alcune parole che hanno lasciato i social molto sorpresi.

Le parole di Giulia non hanno lasciato nulla per scontato: “Auguri al mio supereroe personale. Ho avuto un padre anticonformista, anticonvenzionale, ho avuto un padre che non mi ha mai detto no. Un padre che mi ha sempre difesa contro tutti, ho avuto un padre presente anche se a volte distante per lavoro. Ho avuto un padre che non mi ha mai fatto mancare nulla e che mi ha insegnato cosa vuol dire amare.

Ho avuto un padre che mi ha insegnato a nuotare a 2 anni a 4 a sciare e a 13 fare immersioni di sub. Grazie a lui mi sono ritrovata ad amare la vita è tutto ciò che essa ha da offrire ma sopratutto mi ha insegnato l’unico vero valore: l’amore per la propria Famiglia. Grazie papà di avermi fatto vedere il mondo con la consapevolezza che tu per me ci sarai sempre. Che ogni volta che mi volterò sarai lì dietro di me pronto a sorreggermi, supportarmi ma sopratutto sopportarmi”.