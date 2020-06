L’astrologia può aiutarci a capire quali tra i dodici segni zodiacali si distinguono come esperti del bacio, sia per il tipo femminile che per quello maschile. In questo articolo scopriremo gli uomini che baciano meglio secondo l’oroscopo: ecco chi sono.

L’uomo Toro

Tra gli uomini che baciano meglio secondo l’oroscopo troviamo il Toro. Legato alla famiglia e alle tradizioni, l’uomo Toro esce dai ranghi quando si tratta dell’arte del bacio. Molto passionale, l’uomo Toro è uno particolarmente legato ai piaceri terreni della vita. Il segno zodiacale del Toro è dominato da Venere e questo lo aiuta molto. I nati del segno zodiacale del Toro hanno uno sguardo magnetico e un bel sorriso, sono amanti passionali e veri maestri con le labbra.

L’uomo Bilancia

Tra gli uomini che baciano meglio secondo l’oroscopo troviamo anche il Bilancia. Così come il Toro anche la Bilancia è un segno sotto la guida di Venere, che rende l’uomo del segno un vero artista del bacio. Gli uomini del segno zodiacale della Bilancia sono partner appassionati, romantici e affascinanti, che amano baciare la partner con tenerezza sia in pubblico che in privato.

L’uomo Scorpione

Tra gli uomini che baciano meglio secondo l’oroscopo c’è anche lo Scorpione, uno dei segni zodiacali più passionali e affascinanti. Gli uomini del segno zodiacale dello Scorpione hanno uno sguardo accattivante e profondo, che colpisce. Sembrano freddi e distanti ma in realtà gli uomini dello Scorpione sono amanti eccezionali. Sono anche però molto gelosi e possessivi. L’uomo del segno zodiacale dello Scorpione è l’emblema della passione e nell’arte del bacio è un vero maestro, capace di dare all’improvviso il meglio di sé.

L’uomo Ariete

Tra gli uomini che baciano meglio secondo l’oroscopo annoveriamo anche l’Ariete. In amore l’uomo Ariete è un partner stimolante, capace di prendere l’iniziativa e di essere molto romantico. L’uomo Ariete vuole condividere con la partner progetti di vita ma anche la passione. L’uomo Ariete bacia bene e travolge con impeto di romanticismo e passione chi è tra le sue braccia.

L’uomo Acquario

Tra gli uomini che baciano meglio secondo l’oroscopo troviamo anche il nato sotto il segno dell’Acquario. Creativo, intelligente e spiritoso, all’uomo Acquario le regole stanno strette. A lui piace essere controcorrente e non obbligato a seguire le convenzioni imposte dalla società. Per questo, anche quando bacia, lo fa in modo originale e in situazioni non convenzionali. Gli uomini nati sotto il segno dell’Acquario dicono quello che pensano senza ritrosia e assumono questo stesso comportamento anche in amore. L’uomo Acquario bacia con trasgressione, ama lasciarsi andare senza mettere un freno ai propri desideri. Nel bacio l’uomo Acquario è certamente quello che tra i segni zodiacali ha più fantasia.