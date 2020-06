Ci sono donne che agiscono d’impulso, parlano senza riflettere e lo stesso fanno quando si tratta di agire. Questa sfumatura del carattere non è positiva. Ma chi è che lo fa? Ce lo dicono le stelle. Le donne più impulsive dello Zodiaco: ecco chi sono.

La Ariete

Tra le donne più impulsive dello Zodiaco c’è sicuramente quella del segno dell’Ariete. La donna Ariete è dominata da Marte, pianeta dell’azione e del movimento, che la rende impulsiva, aggressiva ed irruenta, propensa ad agire senza prima riflettere. Una donna Ariete deve agire subito, non riesce ad aspettare, non concepisce proprio l’attesa né il concetto di tempo. Se qualcuno osa contraddirla, la donna Ariete reagisce subito in malo modo con le parole e non esita a sbraitare, lanciare oggetti e, addirittura, alzare le mani.

La Toro

Un’altra donna impulsiva è la Toro. Dovrebbe riflettere di più prima di parlare perché molto spesso dice cose fuori luogo e offende le persone. Molto sanguigna, la donna Toro è anche abbastanza collerica e le riesce difficile controllare le emozioni. Molto facile alle esplosioni di rabbia, la donna Toro è sicuramente una tra le donne più impulsive dello Zodiaco. Con questo atteggiamento sbaglia anche in campo sentimentale e può cacciarsi nei guai.

La Cancro

Le donne più impulsive dello Zodiaco, ecco chi sono: tra loro c’è la Cancro. La donna del segno zodiacale del Cancro pecca di impulsività a causa della sua lunaticità, che la spinge a parlare senza riflettere. La donna Cancro è capace di dire quello che le viene alla persona che ha davanti e con cui ha un diverbio ferendola profondamente. Dopo qualche tempo si pente ma non sa come rimediare al suo essere stata troppo impulsiva.

La Leone

Altra donna impulsiva è la Leone, che presa dalla foga e dall’energia del momento agisce e parla in maniera avventata. L’impulsività non è un aspetto positivo del carattere della Leone. Compiere azioni o scelte affrettate, dire parole di cui poi ci si può pentire e che non si possono cambiare, può essere controproducente. E’ molto importante per la donna Leone imparare a dominare gli impulsi e pensare prima di agire, anche quando è troppo preda dell’entusiasmo.

La Bilancia

Tra le donne più impulsive dello Zodiaco troviamo anche quella del segno zodiacale della Bilancia. La donna Bilancia è molto altalenante emotivamente per cui rischia di cadere preda dell’emotività quando il suo stato nervoso è alterato o instabile. Se la donna Bilancia è turbata per qualcosa tende ad agire d’impulso, come se volesse trovare una soluzione immediata al suo turbamento. Purtroppo, agendo in questo modo, invece di risolvere i problemi ne crea altri peggiorando la situazione già critica.