Nero a metà, quinta puntata – Anticipazioni 17 giugno

Nero a metà ritorna con la quinta puntata il prossimo mercoledì, 17 giugno 2020. Nell’episodio 9, Viva gli sposi, Malik e la Carta continuano ad indagare sulla morte di Bosca e iniziano a sospettare che Muzo sia il colpevole. Il braccio destro di Carlo invece scopre che Bosca è morto tre giorni prima la morte della moglie dell’Ispettore.

Nell’episodio 10, Le verità nascoste, Carlo chiede l’aiuto di Ottavia per riuscire a rintracciare lo spacciatore di Bosca. Poi decide di rivelare all’amico Muzo una verità sulla moglie che gli ha tenuto nascosta per tutto questo tempo. Le anticipazioni di Nero a metà ci svelano che il caso andrà forse verso una conclusione inaspettata.

Nero a metà quinta puntata – Anticipazioni

Nel nono episodio di Nero a metà, Carlo (Claudio Amendola) ed il resto della squadra si occupano dell’omicidio del titolare di un ristorante. Intanto, Malik (Miguel Gobbo Diaz) e la Carta (Antonia Liskova) decidono di fare un nuovo test sul proiettile con cui è stato ucciso Bosca. Il loro sospetto è che Muzo (Fortunato Cerlino) sia l’assassino, ma il risultato del test dimostra la sua innocenza. Carlo invece deve ancora digerire il fatto che fra Malik e la figlia Alba sia nato del tenero, mentre scopre che la vittima del caso era in affari con Gabriella, un’amante con cui organizzava matrimoni di interesse fra italiane ed extracomunitari.

Nel decimo episodio, Carlo e Malik indagano sulla morte di Orlando, l’erede di una delle famiglie più in vista di Roma. I sospetti ricadono sul fidanzato Nicolò, per via dell’eredità che ha ottenuto con la morte della vittima. Intanto, Carlo chiede ad Ottavia di metterlo in contatto con un ragazzo che spacciava con Bosca. Lorenzo però non conosce il nome del loro fornitore. In seguito, Guerrieri confessa a Muzo che Clara spacciava con Bosca e che le due morti sono collegate ad un terzo complice. Cantabella invece lascia la fidanzata per stare con la Repola, mentre la casa di Carlo viene perquisita. Le anticipazioni di Nero a metà ci confermano che Malik troverà una prova schiacciante che incastra l’Ispettore.