Nicola Vivarelli mostra il suo interesse profondo nei confronti di Gemma Galgani anche fuori dalle telecamere di Uomini e Donne. Al settimanale Chi, lui insieme a sua mamma Luisella racconta l’esperienza all’interno del programma ma soprattutto cosa ne pensano realmente della dama.

La mamma di Nicola ha deciso di raccontare quello che realmente è successo nello studio di Uomini e Donne tra suo figlio e Gemma Galgani, mostrandosi contenta della conoscenza avviata. La signora Luisella infatti, senza nessun problema espone la sua felicità e il suo appoggio per Nicola.

Nicola Vivarelli interesse profondo

Un interesse che sembra andare oltre l’età quello che prova Nicola per Gemma Galgani, il cavaliere dopo l’esperienza nel nuovo format di Uomini e Donne, ha corteggiato la dama per diverse settimane. La loro conoscenza nonostante alcune discussioni e incomprensioni, sembra andare a gonfie vele tanto che, sembrerebbe aver deciso di abbandonare il programma per viversi a pieno il cavaliere.

La mamma di Vivarelli, Luisella ha deciso di raccontare il suo punto di vista al settimanale Chi, esprimendo il uso parare nei confronti di suo figlio e di Gemma Galgani: “Lui da subito era presissimo. Ricordiamoci che per lavoro ha girato il mondo, ha una mentalità molto aperta. Gemma da subito lo ha conquistato con il suo modo di parlare d’amore. Passa il tempo e mi dice che va a Roma per un colloquio, mi svela che deve incontrare delle persone per lavorare su uno yatch, dato che le crociere sono ferme. Quel pomeriggio accendo la tv e lo trovo lì. Ha fatto la sorpresa sia a me sia a nonna lo abbiamo scoperto cosi”.

Luisella e le parole nei confronti di Gemma Galgani

Un momento di forte commozione quello per la mamma di Nicola che, durante l’intervista del settimanale Chi parla della conoscenza tra i due: “Un giovane appagato che sa quel che fa. È un ragazzo che ho cresciuto nel segno del rispetto. Per noi è fondamentale. Il rispetto e l’amore sono i valori della mia famiglia. Lei crede che io possa essere scioccata dalla scelta di Gemma e dalla loro differenza d’età? No, non è così. Loro si stanno conoscendo. Lui in passato ha avuto altre storie, ma finivano sempre perché sentiva che, a un certo punto, on aveva più nulla da dire o da dare. Con Gemma l’attrazione è partita dal dialogo che hanno iniziato ad avere, molto simile, e dal modo di vedere la vita e l’amore”.

Luisella conclude con un dolce invito nei confronti della dama: “Ci siamo sentite al telefono. Le ho detto che dallo schermo mi è sempre piaciuta se le ho confidato che ha il mio appoggio e che a casa mia c’è la porta aperta per lei. Osserviamo, aspettiamo. Vedremo che ne sarà di questa bella frequentazione. A buon intenditore poche parole”.