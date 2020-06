Oroscopo Paolo Fox – domani giovedì 11 giugno 2020 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani giovedì 11 giugno 2020. Abbiamo superato la prima metà della settimana e ci avviciniamo sempre più al weekend. Nel frattempo, vediamo cosa anticipa il popolare astrologo de I Fatti Vostri per giovedì. Belle emozioni in arrivo per l’Ariete, il Toro vive grandi tensioni. I Gemelli devono chiarire, mentre c’è un leggero recupero per il Cancro. Di seguito, l’oroscopo di Paolo Fox per domani.

Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 11 giugno 2020: Ariete

Sorridi, perché domani, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, arriveranno belle emozioni! Tu sei un segno che ama vivere situazioni adrenaliniche, o comunque intense. Un incontro particolare potrebbe procurarti dei progetti per settembre. Venere è ancora in aspetto armonico: se hai appena cominciato una storia dovresti dedicarle molta cura.

Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 11 giugno 2020: Toro

In questi giorni stai avvertendo delle grosse tensioni. Non ti abbattere, perché come indica l’astrologo Paolo Fox, il 2020 è sempre un anno molto promettente, per te, hai anche Giove a favore. Solo che la scorsa settimana hai avuto uno spavento o problemi in famiglia e adesso fatichi a riprenderti. Tieni duro, perché passerà presto!

Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 11 giugno 2020: Gemelli

Con una Luna così positiva, il consiglio di Paolo Fox per domani è di dedicare spazio alle relazioni e se c’è qualche chiarimento da fare, farlo per le prossime ore. È da sabato che stai vivendo dei contrasti nei rapporti, per cui un confronto a quattr’occhi potrebbe essere necessario. Ci sono alcune trattative in ritardo, ma vedrai che a luglio dovrai fare una scelta importante.

Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 11 giugno 2020: Cancro

Questo periodo è davvero molto particolare: alterni giorni faticosi ad altri più tranquilli. Come spiega bene l’oroscopo di Paolo Fox, domani starai un po’ meglio, dopo due giorni piuttosto pesanti. Certe volte reagisci come un leone, altre volte, invece, ti fai scivolare tutto addosso. Questo, del resto, fa parte di te: una doppia natura ottimista e pessimista.