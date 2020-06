Oroscopo Paolo Fox – domani giovedì 11 giugno 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani giovedì 11 giugno 2020. Come sarà questo giovedì per i 4 segni centrali dello zodiaco? Il Leone è arrabbiato, nervosismo per la Vergine. La Bilancia ha da sistemare delle questioni burocratiche e contrattuali, mentre lo Scorpione ha energia da spendere. Di seguito, vi proponiamo l’oroscopo di Paolo Fox per domani.

Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 11 giugno 2020: Leone

Il suggerimento che ti rivolge l’astrologo Paolo Fox per domani è di non trasformare la rabbia che provi in competizione. Non sei soddisfatto per come ti stanno trattando in questo periodo, senti che non viene riconosciuto del tutto il tuo merito. Laddove non c’entra la riconoscenza, forse c’è un cambiamento in corso che crea scompiglio. Nei prossimi mesi c’è chi si chiederà, se varrà la pena continuare una collaborazione oppure no. È probabile che qualcuno cambierà posizione, ufficio o strategia. L’amore, invece, procede bene. In arrivo proposte interessanti per i single.

Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 11 giugno 2020: Vergine

In questi giorni sei molto nervoso, ma non dimenticare che il 2020 è il tuo anno e promette grandi cose. Sta, però, a te saperle cogliere e agire! Come spiega l’oroscopo di Paolo Fox, se stai ottenendo risultati altalenanti, molto probabilmente dipende dal fatto che tu per primo non ti butti con determinazione sui tuoi progetti. Le stelle aiutano, ma poi sta a noi fare il primo passo.

Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 11 giugno 2020: Bilancia

Tu sei un segno che ama i sentimenti veri, quelli più autentici. Se, per esempio, tradisci in una relazione, ti dispiace abbandonare il partner ufficiale. Questo perché hai bisogno di un punto di riferimento stabile al tuo fianco. Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox, domani sarà una giornata positiva, grazie alla Luna in buon aspetto. Ci sono alcuni contratti da rivedere o che stanno per scadere. Preparati, perché giugno e luglio saranno due mesi complicati per ciò che riguarda le questioni pratiche, contrattuali e burocratiche. Dovresti rimediare a diverse situazioni: sii cauto!

Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 11 giugno 2020: Scorpione

La settimana è cominciata in maniera agitata e frenetica: hai avuto molte cose da fare! A te comunque piace vivere così, di corsa, anche se sei un segno d’acqua e, come tutti i segni d’acqua, tendi alla pigrizia. In te convivono due nature opposte: a volte hai una gran voglia di fare mille cose in poche ore e altre volte non ti alzeresti nemmeno dal letto. Domani, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, avrai un bel carico di energia in più!