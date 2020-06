Oroscopo Paolo Fox – domani giovedì 11 giugno 2020 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l‘oroscopo di Paolo Fox per domani giovedì 11 giugno 2020. Abbiamo superato il giro di boa anche questa settimana e ci dirigiamo verso il weekend. Quali novità ci saranno per gli ultimi 4 segni zodiacali? Lieve recupero per il Sagittario, il Capricorno può osare sul lavoro. L’Acquario deve fare attenzione alle provocazioni, mentre per i Pesci c’è bisogno di affetto. Di seguito, l’oroscopo di Paolo Fox per domani.

Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 11 giugno 2020: Sagittario

Anche se l’amore conta, secondo l’astrologo Paolo Fox, domani dovresti dedicarti maggiormente al lavoro e ad altre questioni più urgenti in questo momento. Nelle prossime ore aspettati un piccolo recupero. Quello vero sarà a fine luglio, quando il Sole sarà in aspetto favorevole e tu avrai grandi novità. Resisti, nonostante la noia di queste giornate tutte uguali!

Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 11 giugno 2020: Capricorno

In questo periodo percepisci che sia giusto fare certe proposte. In fondo avverti che questo 2020 ti potrebbe regalare dei bei successi, se saprai muoverti con intelligenza e coraggio. I lavoratori dipendenti potrebbero ricevere una conferma, mentre gli imprenditori faranno un passo in avanti con la propria attività. Da marzo l’amore sta prendendo quota.

Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 11 giugno 2020: Acquario

È probabile che intorno a te nascano delle tensioni: questo dipende dal fatto che stai vivendo un profondo cambiamento e che vorresti essere altrove. Forse qualcuno sta pensando perfino di chiudere un determinato rapporto o di liberarsi di chi vuole imporsi. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani potresti trasformare questa insofferenza in provocazioni. Non tutti capiranno il tuo bisogno di cambiare!

Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 11 giugno 2020: Pesci

Tra venerdì e sabato la Luna sarà nel tuo segno e ti regalerà una bella dose di energia positiva e tu, ora, ne hai davvero bisogno! Nei giorni passati hai dovuto fare le acrobazie per salvare un rapporto che stava finendo e domani, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, avrai voglia solo di cose autentiche. Le stelle ti invitano a curare di più la tua forma fisica, soprattutto caviglie e piedi.