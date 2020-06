Ricetta pizza di pane in cassetta: ingredienti, preparazione e consigli

By

La pizza di pancarrè è un’idea sfiziosa e velocissima da preparare ed è un’alternativa alla classica pizza, soprattutto quando si ha del pancarrè in scadenza e non si ha la minima idea su come utilizzarlo.

E’ una sorta di crostino in versione pizza, ottimo come antipasto quando si hanno ospiti improvvisi, oppure, quando si deve preparare una merenda. È una ricetta molto furba e molto semplice da preparare, ma di grande effetto perché gustosissima.

Bastano pochissimi ingredienti, e potete renderla più sfiziosa variandone gli ingredienti, per preparare per ognuno il suo gusto preferito.

Pizza di pane in cassetta – Ingredienti

pancarrè o panbauletto

mozzarella o altro tipo di formaggio filante

polpa o passato di pomodoro

affettati vari (prosciutto cotto, salame, speck, pancetta)

funghi

olio di oliva

pepe e sale

prezzemolo e basilico e origano

Pizza di pane in cassetta – Preparazione e consigli utili

La preparazione è proprio come la classica pizza, bisogna prendere una teglia rettangolare ed ungere con un filo di olio, disporre le fette del pancarrè una accanto all’altra senza sovrapporre.

In una ciotola condire il pomodoro con il sale, il pepe e l’origano, a piacere aggiungere prezzemolo e basilico. Metterlo sulle fette di pane e farcire con gli affettati e i funghi.

Disporre la mozzarella scolata bene e fatta a pezzetti, versare un filo di olio su tutta la superficie e mettere in forno preriscaldato al massimo. Cuocere per 10 minuti o fino a quando non sarà ben sciolta la mozzarella.

Il nostro consiglio è quello di servire questa ricetta quando è ancora calda, in modo che la mozzarella risulti filante, per delle versione vegane e vegetariane potete evitare gli affettati, e utilizzare magari delle verdure.