Ricetta rigatoni alla gricia: ingredienti, preparazione e consigli

La pasta alla gricia, a volte chiamata amatriciana bianca, è un primo piatto tipico della tradizione romana. È preparata con pasta, pecorino, pepe e guanciale.

Secondo le fonti, nacque a Roma. È considerato un piatto che deriva dalla pasta cacio e pepe e da cui deriva l’Amatriciana.

In comune con la ricetta dell’amatriciana infatti c’è l’utilizzo del guanciale e del Pecorino romano. La differenza principale invece sta nel sugo di pomodoro, assente nella pasta alla gricia. Si dice la pasta alla gricia sia stata inventata dai pastori laziali, che con i pochi ingredienti che avevano a disposizione al ritorno dai pascoli preparavano un piatto così semplice ma altrettanto gustoso e sostanzioso. Potete scegliere se unire al saporito condimento un formato di pasta lungo come bucatini e tonnarelli, oppure corto come i rigatoni.

Rigatoni alla gricia – Ingredienti

I seguenti ingredienti sono consigliati per 4 persone.

Rigatoni 320 g

Guanciale (già pepato) 250 g

Pecorino romano da grattugiare 60 g

Sale fino q.b.

Rigatoni alla gricia – Preparazione

Per preparare la pasta alla gricia come prima cosa ponete sul fuoco una pentola colma d’acqua che servirà per la cottura della pasta. A questo punto prendete il guanciale e ricavate delle fette spesse 1 cm. Poi separate la cotenna eventualmente presente e dalle fette ottenete delle listarelle spesse circa mezzo cm. In una padella già calda versate il guanciale, senza aggiungere altri grassi e lasciatele sfrigolare a fuoco medio per una decina di minuti finché non sarà diventato dorato e croccante, facendo attenzione a non bruciarlo.

Nel frattempo l’acqua sarà arrivata a bollore, salate e cuocete la pasta, mentre la pasta cuoce grattugiate finemente il Pecorino. Quando alla pasta mancheranno 2 minuti dalla fine della cottura, rallentate la cottura del guanciale versando una mestolata d’acqua di cottura della pasta. Agitate un po’ la padella per smuovere i pezzetti di guanciale.

A questo punto la pasta è cotta, scolatela direttamente nel condimento, conservando l’acqua di cottura. Saltate per circa 1 minuto, scuotendo la padella e mescolando. Poi togliete la padella dal fuoco, spolverizzate con un terzo del Pecorino grattugiato e aggiungete ancora poca acqua di cottura al bisogno.

Mescolate e saltate ancora la pasta; noterete che si sarà creata una gustosa cremina. Ora non resta che servire il piatto e gustarlo.

Rigatoni alla gricia – Consigli utili

Si consiglia di consumare questo piatto subito, quando è ancora caldo. Se proprio si preferisce la pasta alla gricia può essere conservata in frigorifero per 1 giorno al massimo.

Il guanciale va cotto in una padella già calda, a fuoco medio controllando di tanto in tanto la cottura per evitare di bruciarlo. Se utilizzate un guanciale non pepato esternamente, aggiungete una grattugiata di pepe nero a piacere in cottura.