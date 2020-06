Sara Shaimi ha illuso un corteggiatore e sembra proprio essere Giuseppe Nastasi che, subito dopo la scelta mandata in onda ieri su Canale 5, si è mostrato stupito e amareggiato.

La ex tronista durante la puntata di ieri, ha scelto Sonny Di Meo dopo diversi mesi di conoscenza all’interno di Uomini e Donne. La nuova coppia sembra già molto unita e sta portando avanti la loro conoscenza lontano dal programma ma soprattutto fuori dalle telecamere.

A dire la sua e a mostrarsi molto amareggiato è però l’ex corteggiatore Giuseppe Nastasi che, sul blog IsaeChia.it ha deciso di dire la sua in tutta sincerità. La fine del percorso di Sara ha così lasciato senza parole tutti i fan e i telespettatori. Quali sono state le sue parole?

Sara Shaimi ha illuso un corteggiatore

La ex tronista dopo settimane di quarantena dove non ha potuto né vedere né sentire nessuno dei suoi corteggiatori, sembra aver chiamato Giuseppe Nastasi per spiegare di non poter arrivare a una scelta. L’ex corteggiatore ha infatti spiegato: “Noi non potevamo sentirci e, capendo benissimo la situazione, ho sempre rispettato le regole del programma. Circa 10 gg fa, però, mi è arrivata una chiamata da parte di Sara, durante la quale di comune accordo abbiamo deciso che uscire dal programma da fidanzati o come coppia sarebbe stato davvero impossibile in queste condizioni.”

Ad ascoltare le parole di Giuseppe, sembra che Sara Shaimi sia stata poco sincera nei suoi confronti: “Mi ricordo benissimo le sue parole, lei mi diceva che se avessimo avuto più tempo, per come erano andate le ultime uscite e puntate non andate in onda, il finale sarebbe potuto essere diverso. Io le ho augurato il meglio, senza rancore e ringraziandola”.

Giuseppe Nastasi deluso dal comportamento della tronista

L’ex corteggiatore ha voluto spiegare come sono andate le cose durante la quarantena e la chiamata che ha ricevuto da parte di Sara: “C’è un piccolo problema però.. io pensavo che lei non avrebbe scelto o che comunque non sarei stato una terza scelta, questo assolutamente! Non pensavo di essere proprio la prima scelta indiscussa, perché comunque molte cose non mi quadravano nemmeno a me, ma per le uscite che avevamo fatto e per come ci eravamo salutati il minimo sarebbe stato almeno esser lì presente”.

Nastasi ha voluto così concludere: “Qui lei mi ha deluso molto. Le esterne fatte con gli altri prima del lockdown non si avvicinavano miniante alle nostre, ma assolutamente. Mi ha fatto male soltanto questo, era il minimo essere là dopo aver speso 75 giorni chiuso dentro casa con il ricordo del nostro ultimo saluto. Per fortuna la redazione in tutto questo mi è sempre stata vicina ed ha continuato ad esserlo anche dopo la comunicazione che avevo ricevuto”.