Arianna Montefiori – Tutto su di lei – Età, fidanzato ed ex

Arianna Montefiori si sta facendo strada all’interno del piccolo schermo. Non solo grazie a Il Paradiso delle Signore, ma anche al suo ruolo di Valentina in Che Dio Ci Aiuti. Attrice e ballerina, ha partecipato anche a L’Isola di Pietro con protagonista Gianni Morandi.

Arianna Montefiori si è fatta conoscere anche per le sue storie d’amore, più o meno conosciute. Dal novembre del 2019 la vediamo infatti a Briga, il noto cantante. “Me l’ha presentata Diana Del Bufalo. Mi ha invitato a una cena, dove c’era anche Arianna. Mi è piaciuta fin da subito anche se quella sera non le ho mai rivolto la parola“, ha detto il cantante a Vieni da me.

Arianna Montefiori – Età, fidanzato ed ex

Arianna Montefiori nasce a Roma il 19 luglio del ’94 e inizia fin da piccola a seguire il suo sogno di diventare ballerina. Si diploma in Danza Moderna e Contemporanea grazie agli studi al Teatro Greco Dance Company della Capitale. Nel 2015 inizia a recitare nella webserie Come diventare popolari a scuola di Marco Danieli e l’anno successivo si dedica sia al teatro sia alla tv. Nel primo caso la troviamo sotto la guida di Marika Murri ne L’innesto di Luigi Pirandello e Il crogiuolo di Artur Miller. Poi lavora anche con la regista Kira Ialongo per Si prega di non salire e La moglie ebrea di Bertold Brecht. Nel secondo caso parliamo invece della quarta stagione di Che Dio Ci Aiuti.

Fino a qualche anno fa, la vita sentimentale di Arianna Montefiori sembrava blindatissima. Pochi scatti pubblicati su Instagram in compagnia del fidanzato (ormai ex) Luca. I due hanno trascorso tanto tempo insieme, ma poi nella vita dell’attrice è spuntato Briga. I due sono riusciti però a mantenere l’inizio della loro love story in assoluto segreto. Almeno fino a quandoil rapper e la fidanzatanon hanno deciso di pubblicare uno scatto insieme in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne.