Calciomercato Inter: Tonali sempre più vicino, idea Morata

Si profila un’estate bollente in casa Inter, non solo per quanto accadrà in campo visto che i nerazzurri sono ancora in corsa per il campionato. Marotta e Ausilio dovranno infatti affrontare una sessione di calciomercato particolarmente impegnativa, considerato che non è remota l’ipotesi di un ribaltone pressoché completo in attacco.

Idea Morata

L’impressione è che Lautaro Martinez alla fine andrà davvero al Barcellona. La partenza dell’argentino sarà accompagnato da quella di Alexis Sanchez (fine prestito, tornerà al Manchester United) e da quella del giovane Esposito (probabilmente girato in prestito al Parma). Insomma, in attacco resterà il solo Lukaku, considerata anche la cessione definitiva di Icardi al PSG.

Sono svanite le due principali piste per i nerazzurri: Dries Mertens, da molti dato per vicinissimo all’Inter, alla fine rinnoverà col Napoli, mentre Edinson Cavani è sempre più vicino all’Atletico Madrid. Paradossalmente, però, proprio l’uruguaiano potrebbe sbloccare un affare decisamente interessante e che porterebbe a Milano Alvaro Morata.

Arrivare al centravanti spagnolo non sarà comunque semplice: l’Atletico Madrid lo riscatterà dal Chelsea per 55 milioni di euro e sarà quindi questa la base di partenza per la trattativa. Simeone punta molto sull’ex Juve ma è Conte a stravedere per lui. Lo ha avuto al Chelsea e lo considera come sostituto ideale di Lautaro per far coppia con Lukaku. Non convince, invece, il francese Dembelé, proposto dal Barcellona come pedina di scambio per arrivare proprio a Martinez.

Intriga, invece, il nome di Matheus Cunha: parliamo di un brasiliano, classe ’99, da tempo nel mirino degli scout nerazzurri. Si tratterebbe comunque di un acquisto di prospettiva e che nell’immediato sarebbe considerato soltanto come la prima alternativa alla coppia titolare in attacco.

L’affare Tonali

Intanto si registrano passi in avanti considerevoli sul fronte Tonali: l’offerta dell’Inter (prestito oneroso da 15 milioni di euro più riscatto obbligatorio da 25 milioni) sembra sia stata accettata dal Brescia. Col giocatore, invece, sembra ci sia da tempo l’accordo.