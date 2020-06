Calciomercato Napoli – Ospina richiesto dalla Roma, può sostituire Pau Lopez

Indiscrezione che arriva direttamente dalla Colombia, patria di David Ospina, portiere del Napoli, che è diventato rapidamente titolare degli azzurri sotto la recente gestione tecnica Gattuso, subentrato a Carlo Ancelotti che gli ha preferito il giovane Meret in quasi tutte le partite.

Balon Central tuttavia ipotizza un futuro lontano da Napoli per l’estremo difensore ex Arsenal.

La Roma sul colombiano

Ci sarebbe infatti la Roma sul portiere colombiano, che probabilmente in estate saluterà Pau Lopez principalmente per ragioni di bilancio, rendendo quindi necessario valutare già da adesso l’acquisto di un nuovo estremo difensore dalla buona esperienza anche internazionale e dal costo non elevato, profilo che si adatta perfettamente a quello di Ospina, che è stato per molti anni il titolare della nazionale dei Cafeteros.

La posizione del Napoli

Riscattato dall’Arsenal nell’estate 2019 dai partenopei per 3,5 milioni, firmando un contratto triennale, Ospina giocherà molto probabilmente anche la prossima gara di semifinale di ritorno degli azzurri, contro l’Inter, ma c’è la possibilità che la società azzurra lo possa cedere proprio per far spazio a Meret, elemento di prospettiva ma che ha già dato prova di talento nonostante la giovane età.

Bisognerà valutare se Gattuso, che verrà confermato in tutta probabilità sulla panchina degli azzurri, accetterà di buon grado una eventuale cessione del portiere promosso titolare da metà stagione agonistica.