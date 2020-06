Che Dio Ci Aiuti 5, terza puntata – Anticipazioni 18 giugno

Che Dio Ci Aiuti 5 ritorna con le repliche della terza puntata nella prima serata di Canale 5 del 18 giugno 2020. Verranno trasmessi gli episodi 5, Basta un click, e 6, Tu chiamale se vuoi fissazioni. Nel primo vedremo ancora Nico alle prese con la sua relazione neonata con Maria, la nipote di suor Costanza.

Nel secondo invece scopriremo che Valentina riuscirà a salvarsi. E sorpresa sorpresa: Azzurra inizierà a scoprire la fede. Le anticipazioni di Che Dio Ci Aiuti 5 ci parlano anche della decisione della ragazza di rimettere in vendita l’Angolo Divino.

Che Dio Ci Aiuti 5 terza puntata – Anticipazioni

Nel quinto episodio di Che Dio Ci Aiuti 5, Nico (Gianmarco Saurino) rivela a Ginevra (Simonetta Columbu) di non essere convinto di volere una relazione seria con Maria. L’avvocato inizia poi a sospettare della novizia quando la sua moto viene dataalle fiamme, mentre suor Costanza (Valeria Fabrizi) non vede di buon occhio il fatto che la nipote usi troppo il cellulare. Azzurra (Francesca Chillemi) invece fa di tutto per convincere Valentina (Arianna Montefiori) a riprendere in mano la sua vita e a dare una nuova possibilità a Gabriele (Cristiano Caccamo).

Nel sesto episodio, Valentina si rimette in piedi e confessa ad Azzurra di aver deciso di andare a vivere con i suoi. Fra la ragazza e Gabriele le cose non vanno bene invece e il medico ha uno scoppio d’ira che lo convince poi a partire per Tokyo per un convegno. Intanto, uno degli studenti del Liceo viene sospettato di aver ucciso un barbone, forse perchè molestava una coetanea. Nico invece chiede a Maria di avere un rapporto esclusivo, mentre suor Costanza teme ancora che Valentina possa tentare di nuovo il suicidio. Le anticipazioni di Che Dio Ci Aiuti 5 ci rivelano che l’avvocato inizierà a realizzare di provare qualcosa di forte per Ginevra. Riuscirà a dichiararsi?