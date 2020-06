Clizia Incorvaia ha mentito ai fan | Temptation Island smaschera la bugia

Clizia Incorvaia ha mentito ai fan e sembra essere tornata nell’occhio delle critiche soprattutto durante la giornata di oggi che, l’ha vista scontrarsi con la redazione di Maria De Filippi.

La nuova coppia formata da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro durante gli ultimi giorni ha spiegato di aver rifiutato l’invito e la partecipazioni a Temptation Island, mostrandosi propensi a vivere la loro storia d’amore lontano dalle telecamere.

Un’affermazione subito smentita dalla stessa redazione del reality che, con un post sul loro profilo Instagram ha smascherato la bugia che Clizia sembra aver detto sulle sue storie social.

Clizia Incorvaia ha mentito ai fan

Nessuno si sarebbe mai aspettato che la ex gieffina arrivasse al punto di mentire per avere ancora più visibilità alle spalle del reality firmato Mediaset. Un gesto che ha lasciato i suoi fan e i fan del programma molto amareggiati.

Dopo l’annuncio da parte di Clizia di aver rifiutato la partecipazione a Temptation Island, la redazione di quest’ultimo ha deciso di lanciare un forte messaggio sul suo profilo Instagram. Dalle parole degli autori infatti, sembrerebbe che la ex gieffina abbia mentito ai suoi follower, cercando ancora una volta visibilità.

La redazione del programma ha così affermato: “Continuiamo a leggere, come tutti gli anni, sui social, svariati nomi di personaggi più o meno noti, che dicono di aver rifiutato l’invito a partecipare a Temptation Island. Cosa che, per carità, potrà sempre accadere e non ci scomporrà dal portare avanti il nostro lavoro, ma ad oggi nella realtà dei fatti, i nomi che poi dichiarano di ‘aver rifiutato’ sono sempre non veri. Tra i tanti che sono usciti in questi giorni, appunto mai invitati, risaltano Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, a cui auguriamo il meglio dalla vita, ma che da noi non sono mai stati invitati a partecipare. Ci fa sempre onore che qualcuno debba ricorrere ai nostri titoli per avere visibilità di notizia, ma a volte l’insistenza senza replica può prendere pieghe fastidiose per tutti…”

Ex gieffina si giustifica sui social

Clizia Incorvaia dopo l’accusa da parte della redazione del programma, torna a parlare sulle sue storie Instagram spiegando di essersi sicuramente spiegata male.

La fidanzata di Paolo Ciavarro, ha così cercato in tutti i modi di porre rimedio alle parole lanciate e mal spiegate direttamente ai suoi fan.

La ex gieffina infatti, cerca in tutti i modi di porre rimedio affermando: “Ci tenevo a chiarire una cosa… Non sono mai stata contattata dalla redazione di Temptation Island o forse le mie parole sono state mal interpretate. Soltanto dinanzi alla domanda che mi è stata rivolta… Se prenderei parte al programma in questo momento con Paolo… Io ho semplicemente detto di no perché ci stiamo ancora conoscendo, è ancora un’altra fase della nostra vita… Detto ciò nulla voglio togliere al lavoro eccelso che fa la redazione di Temptation Island e di Maria con un programma che fa sognare gli italiani”.