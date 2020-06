Elena Sofia Ricci – Tutto su di lei – Età, mariti e figli

Elena Sofia Ricci è ormai una presenza solida nel piccolo schermo italiano. Attrice di grande successo e acclamata dal pubblico e dalla critica, ha regalato allo Stivale interpretazioni senza pari. Dalla commedia ai ruoli più drammatici: l’artista ha stoffa da vendere.

Elena Sofia Ricci è riuscita a costruire una fortuna ed a quanto pare ha trasmesso la sua passione per il mondo dello spettacolo alle sue eredi. Mamma e moglie (più volte), ha sempre protetto la privacy del suo nucleo familiare.

Elena Sofia Ricci – Età, mariti e figlie

Elena Sofia Ricci nasce il 29 marzo del ’62 con il nome di Elena Sofia Barucchieri. Il padre è lo storico Paolo Barucchieri e la madre la scenografa Elena Ricci Pocetto. Inizia a farsi notare come attrice già nell’85 grazie al film Impiegati di Pupi Avati e centra al primo colpo il Globo d’Oro come Miglior Attrice Rivelazione. La vediamo poi in varie fiction come Orgoglio, I Cesaroni e Caro Maestro. Nel 2006 partecipa a Giovanni Falcone – L’uomo che sfidò Cosa Nostra e in tanti altri lavori. Nel 2001 veste i panni di suor Angela in Che Dio Ci Aiuti e riscuote l’ennesimo successo. Diversi anni dopo la troviamo come protagonista di Vivi e lascia vivere.

L’attrice non ha mai abbandonato il grande schermo: nell’87 recita nel film Io e mia sorella di e con Carlo Verdone e vince il Ciak d’Oro, il David di Donatello e il Nastro d’Argento. Nel ’96 invece diventa mamma di Emma Quartullo grazie alla sua relazione con l’attore e regista Pino Quartullo. Figlia d’arte, la ragazza entrerà nel cast di Vivi e lascia vivere per interpretare la versione giovane della sua stessa mamma. Si sposa però solo nel 2003 con il compositore Stefano Mainetti, che la renderà madre per la seconda volta (di Maria). Anche questa relazione però finisce in pochi anni, ma Elena Sofia Ricci si presenta di nuovo all’altare per sposare lo scrittore Luca Damiani.