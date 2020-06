Film Stasera in Tv – Dead Man Down Il sapore della vendetta – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Dead Man Down Il sapore della vendetta. Produzione statunitense del 2013, per la regia di Niels Arden Oplev con Colin Farrell, Noomi Rapace, Terrence Howard, Dominic Cooper, Isabelle Huppert, Armand Assante, F. Murray Abraham e altri. Dai produttori di “Io sono leggenda” e “Fast and Furious” e dal regista di “Uomini che odiano le donne”, un thriller ad alta tensione sui pericolosi incroci del destino di due persone accecate dalla sete di vendetta.

Dead Man Down Il sapore della vendetta – Trama

Victor, ex soldato d’élite ungherese, desidera più di ogni altra cosa vendicare con l’aiuto dell’amico Gregor la morte della moglie e dalla figlia, provocata da Alphonse, il potente boss di New York di cui è il braccio destro. Poiché qualcun altro sta cercando di uccidere il suo capo, Victor comincia a indagare per risalire all’identità del killer ma viene affascinato e sedotto da Beatrice, una giovane donna trasformatasi da vittima in vendicatrice e appena trasferitasi con la madre nell’edificio di fronte al suo. Il loro destinale incontro, la cui intensità è accresciuta da un comune desiderio di rivalsa, li condurrà ad una pericolosa e catartica spirale di violenza.

Dead Man Down Il sapore della vendetta – Trailer Video

Dead Man Down Il sapore della vendetta – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Dead Man Down

Genere: Azione

Durata: 2h

Anno: 2013

Paese: USA

Regia: Niels Arden Oplev

Cast: Colin Farrell, Noomi Rapace, Terrence Howard, Dominic Cooper, Isabelle Huppert, Armand Assante, F. Murray Abraham, Luis Da Silva Jr., James Biberi, John Cenatiempo, Robert Vataj, Roy James Wilson, Andrew Stewart-Jones

Dead Man Down Il sapore della vendetta – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre), alle ore 21.10, giovedì 11 Giugno 2020. La programmazione di Rai 3 lo prevede al termine dell’altro film 2061 Un anno eccezionale.