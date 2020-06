Film Stasera in Tv – Ogni cosa è illuminata – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Ogni cosa è illuminata. Produzione statunitense del 2005, per la regia di Liev Schreiber con Elijah Wood nei panni di Jonathan Safran Foer e quest’ultimo che compare nel film in un cameo :è l’addetto che soffia via il fogliame del cimitero, all’inizio del film. Ci sono poi Eugene Hutz, Jonathan Safran Foer, Stephen Samudovsky, Zuzana Hodkova. Si tratta della trasposizione cinematografica dell’omonimo libro autobiografico, in cui Jonathan Safran Foer racconta il suo viaggio (sia fisico che spirituale) sulle orme del nonno, costretto ad emigrare ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, dalla natia Ucraina negli Stati Uniti.

Ogni cosa è illuminata – Trama

Jonathan Safran Foer parte alla ricerca della donna che ha salvato suo nonno durante la seconda guerra mondiale, in una piccola città ucraina cancellata dalle carte geografiche dall’invasione nazista. Quello che inizia come un viaggio per ricomporre la storia di una famiglia nelle circostanze più assurde, si trasforma in un’esperienza sorprendente e ricca di rivelazioni, sull’importanza della memoria, la natura pericolosa dei segreti, l’eredità dell’Olocausto, il significato dell’amicizia e, soprattutto, l’amore.

Ogni cosa è illuminata – Trailer Video

Ogni cosa è illuminata – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Everything Is Illuminated

Genere: Comico, Drammatico

Durata: 1h 46m

Anno: 2005

Paese: USA

Regia: Liev Schreiber

Cast: Elijah Wood, Eugene Hutz, Jonathan Safran Foer, Stephen Samudovsky, Zuzana Hodkova

Ogni cosa è illuminata – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre, anche 503 in HD), alle ore 21.20, giovedì 11 Giugno 2020. La programmazione di Rai 3 lo prevede al termine dell’appuntamento con Geo – Vacanze italiane.