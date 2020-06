Francesca Chillemi – Tutto su di lei – Età, compagno e figlia

Francesca Chillemi continua a registrare un successo senza pari sul piccolo schermo. La troviamo nella fiction Che Dio Ci Aiuti e in tanti altri show dell’emittente pubblica e non. L’ex modella ne ha fatta di strada: in pochi anni è riuscita a conquistarsi un posto d’onore nella tv italiana.

Chi è Francesca Chillemi? Chi ha lunga memoria potrà trovare il suo nome al primo posto del podio di Miss Italia 2003. Ed è stata proprio questa vittoria ad aprirle le porte dello spettacolo, fra recitazione e conduzione.

Francesca Chillemi – Età, compagno e figlia

Francesca Chillemi nasce il 25 luglio dell’85 a Barcellona Pozzo di Gotto. A soli 18 anni vince il concorso di bellezza più ambizioso dello Stivale e al fianco del lavoro da modella aggiunge quello di attrice. La troviamo infatti in Un medico in famiglia e al fianco di Carlo Conti nel programma I Raccomandati. Nel 2005 la troviamo come conduttrice di Aspettando Miss Italia e altri spettacoli a tema. Partecipa inoltre a Sanremo contro Sanremo, mentre nel 2007 le troviamo nella fiction Carabinieri. Al tempo stesso diventa co-protagonista di Gente di mare 2. L’anno successivo la troviamo ne Il Commissario Montalbano enel 2008 sul grande schermo con Feisbum – Il film di Gennaro Nunziante.

Non sappiamo molto della sua vita amorosa, a parte le relazioni che sono finite sotto ai riflettori. Dal 2010 e per un solo anno, Francesca Chillemi si lega a Francesco Scianna, a sua volta attore. I due però si lasciano e l’artista trova l’amore in Stefano Rosso, l’imprenditore che diventerà il suo compagno e che nel 2016 le permetterà di diventare mamma di Rania Rosso. L’arrivo della piccola nella vita dell’attrice l’ha spinta a fare enormi cambiamenti: considera la sua nascita il dono più grande, persino del desiderio di celebrare un matrimonio con il suo compagno. Anche se Francesca non disdegna di diventare moglie, ad oggi non ha ancora deciso di fare il passo fatidico.