Gianmarco Saurino – Tutto su di lui – Età e fidanzata

Gianmarco Saurino è uno dei protagonisti che vediamo nella fiction Che Dio Ci Aiuti nei panni di Nico, anche se il suo debutto in tv è avvenuto grazie a Questo è il mio Paese. Dopo essere entrato nel 2017 nel cast guidato da Elena Sofia Ricci, l’attore ha partecipato anche a Non dirlo al mio capo e Doc – Nelle tue mani.

Gianmarco Saurino è inoltre impegnato a livello sociale. Negli ultimi anni ha prestato il volto per molteplici campagne solidali di Mediterranea Rescue e Amnesty International. Ha anche una fidanzata, ma sul suo conto abbiamo davvero pochissime informazioni.

Gianmarco Saurino – Età e fidanzata

Gianmarco Saurino nasce il 12 dicembre del ’92 a Foggia. Frequenta il Liceo Scientifico ed inizia subito a lavorare in Teatro. Poi a soli 18 anni decide di trasferirsi a Roma per entrare al Centro Sperimentale di Cinematografia. Studia sotto la guida di Giancarlo Giannini e fonda Divina Mania, il collettivo artistico e teatrale, al fianco di Mauro Lamanna. Riguardo al suo ruolo in Che Dio Ci Aiuti, l’attore ha rivelato a TeleSette che presto il suo personaggio dovrà affrontare una nuova confusione amorosa. E la causa sarà il ritorno di Monica, interpretata da Diana Del Bufalo.

Gianmarco Saurino è fidanzato: lo ha rivelato nel maggio del 2019 a Verissimo. “C’è una persona, sono felicemente fidanzato da un paio d’anni“, ha detto, “fa la chef e vive a Firenze, è pugliese come me, sta funzionando, mi sono fidanzato appena ho iniziato ad avere successo e questo mi è servito a mantenermi con i piedi per terra, facendo lei un mestiere completamente opposto al mio, la cucina, molto pratico, mentre il mio molto aleatorio. Lei è un genio, lei è molto brava a vivere la mia popolarità, non mi sta né davanti né dietro mi sta accanto, sa quando intervenire, è una cosa che riconosco come un grande sacrificio“.