Giorgia Giacobetti – Chi è la figlia di Valeria Fabrizi

Giorgia Giacobetti è la prima figlia nata dal lungo amore fra Valeria Fabrizi e il marito Tata Giacobetti. Cresciuta in un ambiente denso di spettacolo, l’erede di casa ha scelto di intraprendere la stessa strada anche se in modo diverso. Ad oggi è infatti alla guida di un’importante agenzia di comunicazione che ha fondato con le sue forze.

Giorgia Giacobetti ha ricevuto anche un ruolo importante da Maurizio Costanzo negli anni Ottanta e in cui si è impegnata per ben 12 anni. Poi ha deciso di mettersi in proprio, inizialmente curando public relation e ufficio stampa, poi lifestyle ed eventi a livello nazionale.

Giorgia Giacobetti – La figlia di Valeria Fabrizi

Giorgia Giacobetti non è l’unica figlia nata dalla coppia di artisti. Il secondogenito, Alberto, è morto però a soli tre mesi e dopo il lutto, la madre ha scelto di allontanarsi dalle scene per 16 lunghi anni. Alla fine è stata proprio la figlia a spronarla a rimettersi in gioco, soprattutto dopo aver vissuto al suo fianco anche la perdita del padre. “Quando mio marito è morto è stata Giorgia che mi ha chiesto di tornare a lavorare. Non ho ripianti. Sono sempre stata positiva, mi sono realizzata piano piano, ho ripreso in mano la mia vita di artista cercando di mantenermi sempre professionale. Ho avuto tanti dolori nella vita, mi ha rafforzato e aiutato a consigliare gli altri“, ha detto l’attrice a Domenica In.

Che Giorgia Giacobetti sostenga la madre in ogni suo lavoro è visibile anche grazie alla sua intensa attività sui social. Non mancano i post per ricordare ai fan di Che Dio Ci Aiuti di gustarsi le repliche in tv trasmesse in questo periodo dalla rete pubblica. E poi ci sono quegli scatti fatti da bambina e da adulta con la mamma, pubblicati in occasione della famosa Festa.