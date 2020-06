Juventus-Milan – Tutto sul match di Coppa Italia – Formazioni, orario, tv e pronostico

Ci siamo, il calcio italiano torna in campo e si riparte da un grande big match, quello tra Juventus e Milan che si sfideranno allo Juventus Stadium per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. All’andata furono i bianconeri ad avere la meglio grazie ad un gol di Dybala al 77′ minuto che permise agli uomini di Maurizio Sarri di portare a casa un’importante vittoria.

Proprio gli juventini partono favoriti in questo match anche se dopo tre mesi di calcio non giocato si potrà assistere a non poche sorprese. In casa Milan non si respira un’aria molto leggera in questo periodo: il cambio alla regia della società non è certamente ciò che serve attualmente ai giocatori rossoneri per poter mantenere la calma in vista di una partita così importante. La ripresa degli allenamenti dopo il lockdown è stata molto complicata e ad appesantire ancora di più la situazione ci si mettono anche i malavitosi che proprio in questi giorni hanno derubato Castillejo puntandogli una pistola alla testa.

In casa Juventus si parla invece molto di mercato. Da un possibile addio di Pjanic al rinnovo di Paulo Dybala fino ad arrivare all’acquisto di giovani promesse dal Brasile. Sembra infatti che la situazione sia molto più sotto controllo all’interno della squadra bianconera che in quella rossonera ma il campo avrà sempre la sua ultima parola. Si giocherà in uno stadio vuoto e la Juventus senza i propri tifosi ha già dimostrato di saper gestire la situazione. L’ultima partita giocata è stata infatti quella del derby d’Italia contro l’Inter dove i bianconeri si sono imposti per due reti a zero.

Juventus-Milan – Formazioni

Difficile riuscire ad indovinare le formazioni di Juventus-Milan considerato il fatto che le due squadre non scendono in campo da tre mesi ma certamente possiamo provarci. I bianconeri scenderanno in campo con un 4-3-3 che vedranno Buffon tra i pali e la linea difensiva composta da Bonucci, Chiellini, Cuadrado ed Alex Sandro. A centrocampo dovrebbero esserci Khedira, Bentancur. L’attacco sarà formato con molta probabilità dal tridente composto da Cristiano Ronaldo, Dybala e Douglas Costa.

I rossoneri useranno invece un 4-2-3-1 che vedrà tra i pali Donnarumma mentre in difesa scenderanno in campo con Romagnoli e Kjaer centrali e Conti e Calabria sulle fasce. Kessiè e Bennacer saranno arretrati a centrocampo mentre Çalhanoğlu, Paquetà e Bonaventura giocheranno dietro a Rebic.

Juventus-Milan – Pronostico

Come abbiamo già detto poche righe qui sopra è difficile poter fare un pronostico per Juventus Milan ma con molta probabilità saranno i bianconeri ad avere la meglio per riuscire a staccare il ticket della finale di Coppa Italia. Con il punteggio a favore (dopo aver vinto 1 a 0 all’andata) e considerata anche l’assenza di Zlatan Ibrahimovic la Juventus dovrebbe avere vita facile nel match che vede tornare in campo il calcio italiano. Il nostro pronostico prevede, infatti, la vittoria della Juventus.

Juventus-Milan – Orario e TV

La partita tra Juventus e Milan si giocherà venerdì 12 Giugno 2020 alle ore 21 e sarà trasmessa su Rai 1. Inoltre potrete vedere il match anche in diretta streaming su RaiPlay ed anche su www.giornal.it dove sarà inserita la diretta della partita.