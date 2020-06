Luca Damiani – Chi è l’ex marito di Elena Sofia Ricci

Luca Damiani si è fatto conoscere dagli italiani grazie alla sua penna vincente. Lo scrittore è riuscito a raccogliere diversi successi nel corso della vita e non solo per quanto riguarda la carriera. Anche nella vita privata è riuscito a farsi notare grazie alla lunga relazione con una delle attrici più famose del piccolo e grande schermo.

Luca Damiani ha deciso però di non fermarsi al solo lavoro di scrittore. Nel corso del tempo ha lavorato anche come conduttore radiofonico e come critico musicale. I premi poi non sono di certo mancati.

Luca Damiani – Il marito di Elena Sofia Ricci

La storia d’amore fra Luca Damiani ed Elena Sofia Ricci dura un solo anno, dal ’91 al ’92. L’attrice infatti scopre che il marito la sta tradendo e non con una donna qualsiasi, ma con Nancy Brilli. “Frequentava la mia casa, mi ascoltava e mi consolava come farebbe una buona amica, ma allo stesso tempo andava a letto con mio marito – ha raccontato ad Oggi – mi parlava anche di un suo fidanzato misterioso che solo dopo ho scoperto essere Luca“. La Brilli dal canto suo ha confermato la versione dei fatti, anche se fra lei e lo scrittore ci sarebbe stata solo una relazione brevissima.

Luca Damiani nasce invece il 29 maggio del ’56 a Firenze e presto si trasferisce a Roma per inseguire il suo sogno di diventare scrittore. Nel ’90 pubblica il suo primo romanzo, dal titolo Guardati a vita, e vince il Premio Grinzane Cavour a pari merito con Enzo Muzii. Nel ’92 vince invece la prima edizione del Premio Fiesole con il suo nuovo lavoro, il romanzo Una, fatale. Nel ’97 pubblica Il baro, una raccolta di racconti e tre saggi che riguardano musica e media. Al tempo stesso lavora in radio per Radio Rai 3 e altri emittenti. Diventa anche direttore artistico dell’Entroterre Festival, per l’edizione 2019.