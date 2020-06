Oroscopo internazionale Rob Brezsny – settimana dall’11 al 17 giugno 2020 – Previsioni per tutti i segni zodiacali

Ecco, puntuale come ogni giovedì, l’oroscopo internazionale di Rob Brezsny per la settimana che va dall’11 al 17 giugno 2020. Il popolare astrologo americano che consigli darà ai segni zodiacali per la prossima settimana? Per scoprirlo, leggete le seguenti previsioni astrologiche, liberamente tratte dall’oroscopo di Rob Brezsny, pubblicato sul sito Internazionale.it.

Ariete

L’oroscopo internazionale di Rob Brezsny ti incoraggia a sfruttare il tuo talento unico di saperti reinventare e adattare ai cambiamenti della realtà circostante. Nelle prossime settimane prova a rimetterti in gioco in modi nuovi.

Toro

Il suggerimento di Rob Brezsny per la prossima settimana è quello di mantenere le antenne sollevate e captare ogni sorta di intuizione, rivelazione o scoperta profonda che provenga dal mondo esterno.

Gemelli

Nelle prossime settimane dovresti provare a liberarti di ogni forma di ossessione legata a cose e situazioni per un nuovo tipo di ossessione, molto più positivo: l’amore. Dedica più attenzione alla relazione sentimentale!

Cancro

Le stelle ti invitano a mettere, di tanto in tanto, in dubbio le tue certezze. Alterni dei momenti in cui sei irragionevolmente sfiduciato ad altri in cui hai delle convinzioni che potrebbero rivelarsi sbagliate.

Leone

Secondo l’oroscopo di Rob Brezsny, la settimana che deve venire dovrebbe aiutarti a mollare il passato. Le cose cambiano, la vita è in perenne trasformazione e il tuo futuro non deve essere, necessariamente, un copia incolla del tuo passato.

Vergine

Preparati, perché la prossima settimana potresti ottenere ciò che desideri da tempo. Questo cielo è molto promettente, però ti invita, anche a fare un buon uso delle fortune che riceverai.

Bilancia

Il consiglio di Rob Brezsny per i giorni seguenti è di non farti sopraffare dalla rabbia che provi. Goditi le cose e i momenti belli che hai adesso e non permettere a niente e nessuno di sciupare questa gioia con la collera.

Scorpione

L’invito delle stelle è quello di percepire il tuo passato e i ricordi legati a esso come un dono e un arricchimento prezioso, anziché sentirlo come un fardello pesante, che intralcia il tuo cammino. Tieniti il bello e lascia andare il vissuto negativo.

Sagittario

Come indicano le previsioni astrologiche di Rob Brezsny, la prossima settimana dovresti impegnarti per coltivare i rapporti con le persone più fidate, con i tuoi collaboratori più validi.

Capricorno

Il suggerimento del popolare astrologo americano è quello di prenderti del tempo per confrontarti con persone che hanno alle spalle un vissuto doloroso. Potrebbero aiutarti a sviluppare maggiore empatia e compassione.

Acquario

Stai vivendo un fermento di idee, progetti e di energia creativa. Cerca di trovare dei modi costruttivi per incanalare tutta questa energia e realizzare dei bellissimi progetti.

Pesci

L’oroscopo di Rob Brezsny per la prossima settimana ti esorta a prendere contatto con le tue radici, con i tuoi antenati, e ricevere indicazioni e intuizioni, a livello inconscio, che potranno servirti per il tuo futuro.