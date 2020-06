Oroscopo Paolo Fox – domani venerdì 12 giugno 2020 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 12 giugno 2020. Come partirà questo nuovo weekend secondo il famoso astrologo di Rai2? L‘Ariete cerca di recuperare l’armonia in amore, ottimo recupero per il Toro. I Gemelli sono molto più forti, mentre tornano in auge i sentimenti per il Cancro. Di seguito, l’oroscopo di Paolo Fox per domani.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 12 giugno 2020: Ariete

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox, domani avrai risorse in più, anche se non hai recuperato del tutto la tua forza. In questo momento stai cercando di recuperare l‘amore, di ritrovare l’intesa di coppia in vista dei prossimi mesi. Domenica avrai la Luna nel segno, per cui converrà sfruttare la giornata per affrontare tutto ciò che è rimasto in sospeso con il partner.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 12 giugno 2020: Toro

Domani, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, ci sarà un ottimo recupero, dopo gli ultimi giorni molto faticosi e tesi. Se qualcuno non andrà come speravi, non innervosirti subito! Il 2020 è un anno di crescita per te e proprio per questa ragione ti pone davanti delle sfide, sia sul lavoro sia in amore.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 12 giugno 2020: Gemelli

La raccomandazione di Paolo Fox per domani è quella di non discutere, né fare polemica. Adesso sei molto più forte e, se vorrai, nelle prossime ore potrai concludere accordi in maniera efficace. C’è, però, Marte opposto che ti provoca una profonda agitazione interiore se non, addirittura degli arrossamenti, un mal di stomaco o altri disturbi di natura psicosomatica. Cura di più la forma fisica!

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 12 giugno 2020: Cancro

Domani e sabato, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, la Luna sarà in aspetto favorevole: i sentimenti saranno in auge, qualcuno potrà fare passi in avanti con la propria relazione. Se, di tanto in tanto, hai delle remore in amore e non ti senti libero di manifestare ciò che provi nei confronti del partner, come spiega il popolare astrologo romano, è normale per te, che sei un segno particolarmente sensibile e attento ai sentimenti.