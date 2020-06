Raffaella Mennoia non è pronta | Saluto amaro per Uomini e Donne

Raffaella Mennoia non è pronta a salutare il programma di Uomini e Donne e tutti i colleghi che ci lavorano. Nonostante sia stato un anno difficile per il talk show e per l’Italia in generale, l’autrice non riesce a salutare senza emozione Maria De Filippi e l’intero staff di Uomini e Donne.

Durante la giornata di ieri, Raffaella Mennoia ha voluto così dedicare un post sul suo profilo Instagram per ringraziare tutti i telespettatori ma anche i ragazzi che hanno partecipato al programma. Quali sono state le sue parole?

Raffaella Mennoia non è pronta

La giornata di martedì è stato un momento difficile per Raffaella Mennoia che ha dovuto salutare l’intero staff con cui per mesi a lavorato vista la fine del programma per la pausa estiva. Nonostante Raffaella sia l’autrice anche di Temptation Island e continui in queste settimane a lavorare, ha dovuto salutare definitivamente i tronisti e i corteggiatori che per diverso tempo, sono diventati protagonisti assoluti delle puntate.

Durante questi ultimi giorni, Uomini e Donne ha mandato in onda tutte e tre le scelte dei tronisti, tranne quella di Daniele Dal Moro. L’ex tronista ha deciso di non fare una scelta per il poco tempo in cui ha potuto conoscere le sue corteggiatrici, non sentendosi così pronto.

A differenza di Daniele, Carlo Pietropoli, Giovanna Abate e Sara Shaimi invece sono riusciti a scegliere il loro e la loro corteggiatice/o rendendo così le ultime settimane nel pieno delle scelte.

Saluti amari per l’autrice di Uomini e Donne

Durante la giornata di ieri, Raffaella Mennoia si è mostrata poco pronta. Questo l’ha portata così a salutare proprio come voleva tutte le persone a cui ormai si è affezionata. Proprio per questo, l’autrice ha deciso di lanciare un messaggio importante sul suo profilo Instagram.

Le sue parole hanno così commosso i suoi fan e i fan del programma che, non si aspettavano una dichiarazione d’affetto così grande: “Oggi si è concluso Uomini e Donne difficilmente dimenticherò questi ultimi mesi. Abbiamo dovuto, come tutti, adeguarci e spesso ho pensato che non era possibile. Mantenere la rotta è stato difficile ma ce l’abbiamo fatta..con le possibilità che ci sono state consentite. Ringrazio Giovanna Abate e Sammy Hassan e gli auguro ogni bene ma voglio inviare un pensiero speciale a Daniele Basolo per il ragazzo che ha dimostrato di essere. A Sara Shaimi e Sonny Di Meo che dal primo sguardo si sono parlati e voglio salutare Matteo Guidetti che con la sua sensibilità si è distinto,e poi Carlo Pietropoli e Cecilia Zagarrigo che mi fanno sorridere solo a pensarli. Alla giovane Ginevra Parrini, non dimentico Daniele Dal Moro spero a presto. Più che altro grazie a tutti voi che ci seguite con tanta passione e calore ci vediamo a settembre.

ps e comunque io lo so!!”.