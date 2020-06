Ricetta Ketchup fatto in casa: ingredienti, preparazione e consigli

Il ketchup è una salsa agrodolce a base di pomodoro, di origine asiatica e tradizionalmente utilizzata per accompagnare patatine fritte e non solo, molto utilizzata anche per insaporire panini farciti.

Il ketchup è una delle salse più conosciute al mondo, insieme a senape e maionese.

Certo, acquistare il ketchup al supermercato è molto più semplice e veloce, ma è risaputo, nei prodotti industriali sono utilizzati vari additivi, conservanti, non sempre ingredienti di prima qualità, quindi preparare questa salsina in casa farà si che sia più genuina, anche perché molto spesso è consumato dai bambini, dunque meglio preferire prodotti genuini per i vostri figli ma anche per voi stessi.

Ketchup – Ingredienti

Con le seguenti dosi vi verranno circa 400 grammi di ketchup.

Passata di pomodoro 350 g

Olio extravergine d’oliva 50 g

Cipolle dorate 115 g

Paprika piccante 2 g

Zucchero 50 g

Aceto di vino rosso 50 g

Sale fino q.b.

Zenzero in polvere 2 g

Chiodi di garofano 0,5 g

Farina 00 10 g

Noce moscata q.b.

Ketchup – Preparazione

Per preparare la salsa ketchup mondate le cipolle e affettatele finemente. Versate l’olio in un tegame, unite le cipolle e lasciatele appassire per 4-5 minuti mescolando di tanto in tanto. A questo punto aggiungete anche la passata di pomodoro lo zenzero in polvere, la paprika e i chiodi di garofano tritati finemente.

Poi aggiungete la farina, l’aceto di vino rosso, lo zucchero e il sale.

In ultimo aromatizzate con la noce moscata appena grattata e mescolate il tutto. Lasciate cuocere per 1 ora e venti minuti a fuoco basso e mescolando di tanto in tanto, per evitare che il composto si attacchi al fondo.

A questo punto frullate il composto, in modo da ottenere una consistenza liscia ed omogenea. La vostra salsa ketchup è pronta.

Ketchup – Consigli utili

Conservate la salsa ketchup per 3-4 giorni al massimo.

Per ottenere una salsa più o meno agrodolce aumentate o diminuite la quantità di zucchero e di aceto in base ai vostri gusti.