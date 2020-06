Ricetta salmone in crosta: ingredienti, preparazione e consigli

Il salmone in crosta è un secondo piatto molto elegante da presentare quando si ha un pranzo o una cena, è anche molto semplice e veloce da preparare.

Per ottenere un buon risultato è indispensabile però che il salmone sia fresco, privo di spine e pelle, sarebbe preferibile non utilizzare il filetto d salmone surgelato.

Il salmone in questa ricetta è avvolto dalla pasta che dà un tocco di croccantezza al piatto, che avrà una consistenza interna morbida.

Salmone in crosta – Ingredienti

Con le seguenti dosi otterrete 4 porzioni.

500 g Filetto di salmone

2 Porro o zucchina

1 filo Olio extravergine d’oliva

2 pizzichi Sale

1 rettangolare Pasta Sfoglia

1 Tuorli (oppure del latte)

q.b. Semi di papavero

q.b. Pepe nero

Salmone in crosta – Preparazione e consigli utili

Inizia con la preparazione del porro, o della zucchina in sostituzione, taglia via le estremità, affetta a rondelle e fai saltare in una padella antiaderente con un filo d’olio, un pizzico di sale fino e una spolverata di pepe nero. Lascia insaporire per qualche minuto fino a rendere il porro, o la zucchina, abbastanza morbido.

Lascia freddare e trasferisci tutto in un mixer, frullando alla massima velocità fino ad ottenere una crema liscia. Una volta ottenuta la crema, riversala nella padella già calda, per farla ben asciugare, tostandola per qualche minuto.

Prendi il filetto di salmone già pulito e privo di spine, asciugalo con della carta assorbente tamponandolo delicatamente, quindi insaporiscilo con una spolverata leggerissima di sale fino.

Srotola la pasta sfoglia e spalma la parte centrale con metà della crema di porro o zucchine, quindi adagia sopra il filetto, e spalma sopra la sua superficie la restante quantità di crema. Arrotola delicatamente la sfoglia stringendola bene intorno al filetto, oppure chiudila semplicemente a portafoglio, sovrapponendo un lembo sull’altro, stringendo bene e chiudendo le estremità con cura, pressando con le dita.

Taglia la pasta sfoglia in eccesso, con la quale potrai fare delle decorazioni sulla superficie, come ad esempio delle stelline natalizie con un apposito stampino.

Quando chiudi il filetto, prima di fare le eventuali decorazioni, capovolgilo delicatamente, in modo che la linea di congiunzione rimanga sotto e non si veda. Oppure, se non ti fidi di fare questa operazione, puoi coprire la linea di congiunzione con le decorazioni.

Una volta decorato, spennella la sfoglia con il tuorlo d’uovo oppure del latte, spolvera con dei semi di papavero e inforna a forno preriscaldato a 200° C per 20 minuti circa, fino a quando la sfoglia risulterà cresciuta e ben dorata. Una volta cotto lasciate intiepidire, tagliate a fette e servite.