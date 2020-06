Birand Tunca – Tutto su di lui – Età, fidanzata e Instagram

Birand Tunca è uno dei volti principali della serie tv turca Daydreamer. Lo vediamo nei panni di Emre Divit, un uomo in grado di mentire a tutti pur di ottenere ciò che vuole. E persino di tradire il suo stesso fratello, solo per affari.

Birand Tunca non è solo un attore in vista, ma un grande sportivo. Pratica infatti basket, tennis, nuoto, Tai-Chi e persino il calcio. Da quanto ne sappiamo canta bene e balla in modo discreto. Un artista a tutto tondo quindi, che di sicuro avrà una carriera dorata di fronte a sè.

Birand Tunca – Età, fidanzata e Instagram

Birand Tunca nasce il 5 ottobre del ’90 a Istanbul, in Turchia. Si appassiona fin da piccolo al mondo dello spettacolo ed entra presto a far parte della Mijdat Gezen Art Center Theatre. Nel 2014 inizia invece a recitare come comparsa in alcune serie tv, come Dirilis Ertugru e Yunus Emre. Da quanto ne sappiamo, Daydreamer rappresenta invece il suo lavoro più importante nonchè l’ultimo noto. Date le sue abilità, possiamo immaginare però che sbarcherà presto anche sul grande schermo. Al di là del settore artistico, fra le sue passioni troviamo inoltre le auto e gli animali. Non è raro infatti vederlo su Instagram alle prese con i suoi due cagnoloni e il gattone Cem.

Non sappiamo invece se Birand Tunca sia fidanzato oppure no. Esiste una persona speciale al suo fianco? Impossibile saperlo, soprattutto perchè sui social lo vediamo in tanti contesti e mai in ambito romantico. Chissà se i paparazzi turchi riusciranno presto a scoprire qualcosa di più sulla sua vita privata oppure no! L’interesse da parte dei fan non manca. Non bisogna lasciarsi sviare però se in uno scatto in particolare lo troviamo in una posa un po’ intima con un volto noto del piccolo schermo. Si tratta infatti di uno scatto di scena, legato alla sua ultima esperienza lavorativa.