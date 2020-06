Calciomercato Juventus – Pjanic al Barcelona si o no? Come si apprende da Sport Mediaset il club catalano si sta muovendo per cercare l’alternativa al bosniaco della Juventus. Evidentemente la richiesta bianconera dell’inserimento di Arthur nella trattativa ha messo sulla difensiva il Barcelona che si sta già muovendo per cercare un giocatore dalle caratteristiche simili ma che non comporti l’addio del centrocampista brasiliano.

Calciomercato Juventus – Il Barcelona cerca l’alternativa a Pjanic

Sembra un cambio di rotta, ma è impossibile dire in questo momento se questo sia dovuto ad una reale ricerca di un’alternativa o alla volontà del Barça di far capire alla Juventus che Arthur non è in vendita. Fatto sta che il club catalano sta iniziando a guardarsi in giro per trovare un profilo simile a quello di Pjanic compatibile con le proprie esigenze. Il nome è quello di Thomas Partey, centrocampista ghanese classe 1993 dell’Atletico Madrid, che rispetto a Pjanic offre anche maggiore fisicità, a parità di capacità di impostare il gioco, forse con un po’ di esperienza internazionale in meno. Secondo Sport Mediaset, Partey è attenzionato anche dalla Juventus: una vera e propria partita a scacchi tra i due club per il futuro dei rispettivi reparti mediani del campo.

Intanto stasera Pjanic sarà rilanciato da Sarri in cabina di regia nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan. È la prima gara dalla sospensione delle attività agonistiche per l’emergenza coronavirus e per il bosniaco sarà l’occasione per riprendere in mano la Juventus e dimostrare al Barça che conviene investire su di lui senza lasciarsi affascinare dalle alternative. Ma che tra il giocatore e il club catalano ci sia feeling è indubbio. Piuttosto c’è da capire quanto i club siano disposti ad avvicinarsi. Con la ripresa delle partite, sia in Italia che in Spagna, il discorso potrebbe essere ulteriormente rinviato.

Foto: Juventus.com