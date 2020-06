Can Yaman – Tutto su di lui – Età ed ex fidanzata

Can Yaman sta conquistando i telespettatori italiani grazie alla serie tv Daydreamer, in onda in questi giorni sull’emittente pubblica. L’attore turco in realtà ha ormai concluso il secondo anno nel cast dello show e si è dedicato ad altri lavori.

Can Yaman è uno dei volti più promettenti del piccolo schermo turco: basti pensare che ha vinto il Pantene Golden Butterfly come Miglior attore di commedia romantica proprio grazie al suo personaggio di Can Divit. Lo stesso ruolo gli ha permesso poi di riscuotere il Murex d’Oro l’anno successivo e il Turkey Youth Awards, entrambi per la categoria Miglior Attore.

Can Yaman – Età ed ex fidanzata

Can Yaman nasce l’8 novembre dell’89 a Istanbul da padre avvocato e da madre professoressa di Lettere. Frequenta il Liceo della sua città e poi si laurea in Giurisprudenza. Notato da tutti come uno degli studenti più brillanti, inizia a lavorare come praticante Procuratore ma comprende che la sua passione è in realtà la recitazione. Così abbandona tutto e nel 2014 si dedica al suo primo ruolo, grazie alla serie tv Gonul Isleri. Il successo tuttavia lo raggiungerà solo tre anni più tardi grazie a Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, dove interpreta l’uomo d’affari Ferit Aslan.

Sulla sua vita privata invece grava l’assoluto mistero. Alcune persone vicine all’attore parlano però di una relazione nata sul set fra Can Yaman e Demet Ozdemir, ovvero la sua co-protagonista in Daydreamer. Sarà vero? In realtà non possiamo saperlo e possiamo solo contare sul fatto che la serie tv ha permesso ai loro due personaggi di vivere un’intensa storia d’amore. Intanto possiamo solo fare affidamento sulle dichiarazioni rese dai due artisti: nessuna relazione nella loro vita privata, attuale o passata che sia. Anche se in realtà lei ha vissuto una rottura con il suo fidanzato e collega, pare, proprio per via della gelosia di lui nei confronti di Can.