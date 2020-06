Chi sono i più pettegoli dello Zodiaco? Classifica

Il pettegolezzo è un arte e alcuni rappresentanti zodiacali ne sono veri maestri. Chi sono i più pettegoli dello Zodiaco? Lo scopriamo in questo articolo stilando una classifica dei più chiacchieroni.

1. Lo Scorpione

Al primo posto assoluto e indiscusso tra i più pettegoli dello Zodiaco la classifica vuole i nati del segno dello Scorpione. Lo Scorpione è un pettegolo terribile che non si fa mai gli affari suoi come se non avesse una vita. I nati del segno zodiacale dello Scorpione, soprattutto le donne, devono scoprire a tutti i costi i fatti personali degli altri, soprattutto se nel momento stanno provando sofferenze. Se la persona oggetto di pettegolezzo sta bene e ha una vita piena e soddisfacente, ricca di successi, fanno finta di non sentire. Se invece l’ignara vittima vive una condizione di dolore, lo Scorpione nel suo essere miserabile si sentirà gratificato e non mancherà di spettegolare in giro, aggiungendo anche particolari inventati di sana pianta.

2. L’Ariete

La nostra classifica dei pettegoli prosegue con, al secondo posto, l’Ariete. Gli uomini del segno sono molto pettegoli anche perché scarsamente dotati di empatia. Le donne però sono imbattibili. Le donne del segno zodiacale dell’Ariete sono pozzi di conoscenze a caso nel senso che ripetono in giro chiacchiere che hanno sentito solo per il piacere del pettegolezzo. La donna Ariete è una ficcanaso, una pettegola assurda ed è davvero difficile stringere amicizia con una così venendo poi a sapere cosa ti dice alle spalle. Certo perché davanti non ne avrà mai il coraggio essendo fondamentalmente una vigliacca che nega persino la realtà più evidente. La donna Ariete è falsa, si pone con gentilezza per farsi confidare faccende personali che non esita a sbandierare ai quattro venti. Prende anche in giro gli altri non troppo velatamente.

3. La Bilancia

Molto pettegoli sono i nati della Bilancia, sia uomini che donne, al terzo posto di questa classifica. Diversamente da Ariete e Scorpione non hanno intenti malevoli, a meno che debbano restituire la stessa moneta che hanno ricevuto. I Bilancia sono molto curiosi e tendono, quando sono con gli amici, a parlare più degli altri che di se stessi. Vogliono sempre sapere cosa hanno fatto questo e quello e fanno sempre tante domande sul conto di chi non conoscono.

4. I Pesci

Chiude la classifica dei più pettegoli dello Zodiaco al quarto e ultimo posto il segno dei Pesci. Gli appartenenti al segno zodiacale dei Pesci sono molto curiosi e anche un po’ pettegoli, certo non ai livelli folli di Ariete e Scorpione. Ma, come la Bilancia, anche i nati del segno zodiacale dei Pesci tendono a parlare più degli altri che di loro stessi facendo domande che possano soddisfare la loro curiosità.