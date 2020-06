Daydreamer – Cast e personaggi – Trama e anticipazioni

Daydreamer – Le ali del sogno ha già conquistato la Turchia e si prepara a replicare il successo anche in Italia. La serie tv va in onda a partire dal 10 giugno 2020 su Canale 5 e ruota attorno alla storia di una giovane donna di Istanbul con il sogno di diventare una scrittrice. Il destino però si rivelerà presto insidioso: la famiglia ha intenzione di farla sposare con un vicino di casa.

La trama di Daydreamer ci permetterà così di conoscere il proprietario di un’agenzia pubblicitaria e il fratello fotografo. I colpi di scena sono dietro l’angolo, così come i momenti romantici e inaspettati. Il cast è composto tra l’altro da volti noti nel suolo turco: scopriamo chi sono gli attori.

Daydreamer – Cast e personaggi

Il cast di Daydreamer è guidato da Demet Ozdemir che vedremo nei panni di Sanem Aydin, la ragazza che sogna di trasferirsi nelle Galapagos e di diventare scrittrice. Sempre ligia al dovere, verrà messa sotto pressione dalla famiglia perchè cerchi un lavoro stabile. E così Can Yaman e il suo personaggio di Can Divit entreranno nella sua vita. La protagonista infatti inizierà a lavorare nell’agenzia pubblicitaria di suo padre e piano piano i due inizieranno ad avvicinarsi. L’uomo invece ha un fratello, Emre Divit, interpretato da Birand Tunca, e anche Sanem ha una sorella, Leyla Aydin, con il volto dell’attrice Oznur Serceler.

Daydreamer – Trama e anticipazioni

Sanem accetta di andare a lavorare nella stessa agenzia pubblicitaria in cui la sorella opera come segretaria. Entrambe saranno così al servizio della famiglia Divit e in particolare dei due fratelli Emre e Can. Due animi opposti: il primo, alla guida dell’azienda di famiglia, sembra un uomo alla mano e pronto a proteggere chiunque. Il secondo invece, un fotografo ribelle, appare agli occhi di tutti come un uomo egoista.

Sarà questo baratro che vedrà Sanem oscillare fra l’amore di Can e quello di Albatros, un uomo che non ha mai conosciuto e di cui vorrebbe scoprire la vera identità. A muovere le fila di tutto è Emre, che pur di ottenere l’aiuto di Sanem a sabotare la sua attività non esiterà a parlare male del fratello. Le anticipazioni di Daydreamer ci promettono un intreccio senza pari, in cui anche Can rimarrà vittima delle menzogne del fratello.