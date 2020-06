Demet Ozdemir – Tutto su di lei – Età, fidanzato e presunto ex

Demet Ozdemir è riuscitaa raggiungere una popolarità senza pari grazie a Daydreamer, la serie tv turca sbarcata in Italia da pochi giorni. Il merito è anche dell’improvvisazione che l’attrice e il protagonista hanno messo al centro della maggior parte delle scene, lasciando così che fosse l’alchimia fra i loro due personaggi a parlare.

Demet Ozdemir non si è di certo fermata a questo lavoro. Subito dopo aver concluso il secondo anno sul set, ha preso parte nella serie Dogdugun Ev Kaderindir. Lo show è ancora in piedi e si ispira al libro The Girl of the Window scritto da Gulseren Budayicioglu.

Demet Ozdemir – Età, fidanzato e presunto ex

Demet Ozdemir nasce il 26 febbraio del ’92 a Izmit, in Turchia, anche se le sue origini risalgono alla Bulgaria. Ha due fratelli, Volkan e Derya e ha vissuto il divorzio dei suoi genitori quando aveva appena 7 anni. In quel periodo, la madre Aysen Yener decide di trasferirsi con tuttala famiglia a Istanbul. Intanto Demet si appassiona alla danza e decide di trasformarla in un lavoro. Il suo primo debutto sul piccolo schermo risale invece al 2013, quando partecipa a Sana Bir Sir Verecegim della Fox. L’anno successivo invece viene scelta per la serie Kurt Seyit ve Sura e nel 2015 la troviamo in Profumo di fragole.

La vita privata di Demet Ozdemir ha sempre attirato lo sguardo del pubblico mondiale. Soprattutto da quando due anni fa è finita la sua storia d’amore con l’attore e collega Seckin Ozdemir. A quanto pare quest’ultimo non avrebbe digerito il fatto che fra la sua fidanzata e Can Yaman, co-protagonista in uno dei suoi ultimi lavori, trascorressero così tanto tempo insieme. Da qui è nata anche la voce di corridoio che fra gli interpreti di Can e Sanem ci fosse davvero del tenero e non solo davanti alla macchina da presa. Entrambi tuttavia hanno già avuto modo di smentire più volte.